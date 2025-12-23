謊報高雄捷運有炸彈 20歲男逃3小時落網

李嫌謊報後，跟著人群搭捷運北上。（民眾提供）

高雄捷運紅線「巨蛋站」昨（22）日晚間一名20歲李姓男子惡意按觸緊急電話警鈴，謊報「有炸彈客」，男子之後搭乘捷運到「左營站」又按一次，警方擔心北捷隨機殺人事件模仿效應，連夜追到台南，今（23）日）凌晨0時逮捕20歲李姓嫌犯，警方問為何謊報他則辯稱「控制不住」。

高雄捷運紅線「巨蛋站」昨夜間9時許緊急電話警鈴大響，彼端傳來「有炸彈客」男子聲音，不久「左營站」警鈴也響了，這次沒人說話。高市警局獲報後由刑事警察大隊、左營分局及捷運警察隊成立專案小組，並協請臺南市警局第二分局、鐵路警察局高雄分局支援。

警方調閱監視器發現一名男子按觸緊急電話警鈴謊報「有炸彈客」，隨後於9時9分搭乘往北列車。9時14分，嫌犯抵達捷運紅線「左營站」後，再次按下緊急按鈕後立即逃離現場。

警方循線追捕，今凌晨0時在台南市某24小時漫畫店逮捕20歲李嫌。據了解，李嫌為高雄人，與家人鮮少聯絡，至於謊報理由，他說「控制不住」。據悉李嫌領有舊制身心障礙手冊，警方正釐清犯案動機。

警方表示，全案依刑法151條恐嚇公眾危安及第305條恐嚇危害安全等罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。另李嫌違反大眾捷運法第50條之1第1項第2款，將處新台幣1萬至100萬罰鍰。

高雄市政府警察局嚴正警告，惡意謊報炸彈事件之行為，已嚴重破壞社會秩序及公眾安全，警方絕不寬貸，必將違法者繩之以法。

