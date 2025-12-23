以兒子余家昶為榮 余母：不怨張文 不要指責他的爸媽

余家昶的8旬母親表示，自己不怨張文，希望大眾不要指責他的爸爸媽媽。（記者李容萍翻攝）

27歲張文19日在台北捷運台北車站周邊隨機傷人，設籍桃園市龍潭區的余家昶第一時間捨命攔阻，阻止傷害擴大。余家昶的8旬老母「雖然身為母親失去兒子感到很痛苦，但同時也以兒子為榮！」余母今（23）日受訪表示，並不知道張文的動機，而他人也往生了，希望大家給他的爸爸媽媽一個安慰，事情是他兒子做的，跟他的爸爸媽媽沒有關係，但願他的爸爸媽媽身體健康、事事如意，全國都平安。

余母說，「我沒有怨他（張文）」，兒子跟他無冤無仇，希望大家不要指責他的爸爸媽媽，為什麼有這種犯案動機？可能是心裡有什麼不舒服的事。但這起事件是張文個人所為，與其父母無關，呼籲社會大眾不要將怒火延燒到張文的家人身上。

余母並感慨表示，現在社會不一樣了，社會不安全，出個門發生這種不幸，搞的大家人心惶惶，張文燒車子、燒房子還隨機殺人，台北市長蔣萬安提到當時是正值上下班高峰期，那時候很多上班族人來人往，如果沒有余家昶捨命去擋住，不知道要犧牲多少人。

余母強調，以前鄭捷也還沒有那麼恐怖，希望大家隨時提高警覺，祈願大家多點寬容，國家、社會要平安。

余家昶的8旬母親呼籲大家提高警覺，全國都平安。（記者李容萍翻攝）

