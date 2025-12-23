為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    以兒子余家昶為榮 余母：不怨張文 不要指責他的爸媽

    2025/12/23 16:05 記者李容萍／桃園報導
    余家昶的8旬母親表示，自己不怨張文，希望大眾不要指責他的爸爸媽媽。（記者李容萍翻攝）

    余家昶的8旬母親表示，自己不怨張文，希望大眾不要指責他的爸爸媽媽。（記者李容萍翻攝）

    27歲張文19日在台北捷運台北車站周邊隨機傷人，設籍桃園市龍潭區的余家昶第一時間捨命攔阻，阻止傷害擴大。余家昶的8旬老母「雖然身為母親失去兒子感到很痛苦，但同時也以兒子為榮！」余母今（23）日受訪表示，並不知道張文的動機，而他人也往生了，希望大家給他的爸爸媽媽一個安慰，事情是他兒子做的，跟他的爸爸媽媽沒有關係，但願他的爸爸媽媽身體健康、事事如意，全國都平安。

    余母說，「我沒有怨他（張文）」，兒子跟他無冤無仇，希望大家不要指責他的爸爸媽媽，為什麼有這種犯案動機？可能是心裡有什麼不舒服的事。但這起事件是張文個人所為，與其父母無關，呼籲社會大眾不要將怒火延燒到張文的家人身上。

    余母並感慨表示，現在社會不一樣了，社會不安全，出個門發生這種不幸，搞的大家人心惶惶，張文燒車子、燒房子還隨機殺人，台北市長蔣萬安提到當時是正值上下班高峰期，那時候很多上班族人來人往，如果沒有余家昶捨命去擋住，不知道要犧牲多少人。

    余母強調，以前鄭捷也還沒有那麼恐怖，希望大家隨時提高警覺，祈願大家多點寬容，國家、社會要平安。

    余家昶的8旬母親呼籲大家提高警覺，全國都平安。（記者李容萍翻攝）

    余家昶的8旬母親呼籲大家提高警覺，全國都平安。（記者李容萍翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播