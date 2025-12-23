為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    獲提名中選會主委 游盈隆覺悟「跳火坑」：絕不辜負社會期待

    2025/12/23 12:35 即時新聞／綜合報導
    台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照）

    行政院昨天公布將提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委。游盈隆今日透過臉書撰文指出，心裡已做好覺悟「這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺」。但他表示，接下來願接受最嚴厲的考驗，「絕不辜負社會與人民的期待。」

    游盈隆今日在臉書發文表示，這兩天接到大量朋友與媒體來電，關心他接受提名出任中選會主委的事情，他忙到無法一一回覆，但相信還有更多他不熟識但關心這件事的社會各界朋友在等待他講幾句話。

    游盈隆說：「接受提名時，心裡已經覺悟，這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺。但基於當前時局困頓，社會苦悶，人心浮動，基於如果這個時候出來，能為台灣做點有意義的事，也是值得的心情，才接下這重擔。接下來，我就是過河卒子，只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。」

    對於中選會委員提名人選，行政院昨天公布，將提名游盈隆為中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，待行政人事作業程序完備後，完整名單將送請立法院行使人事同意權。

