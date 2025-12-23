日本自民黨代理幹事長萩生田光一訪高市府 深化台日友誼

高雄市長陳其邁（右四）陪同萩生田光一（右五）訪團，向前首相安倍晉三銅像致意。（高市府提供）

日本重量級眾議員、自民黨代理幹事長萩生田光一訪團，今（23日）由市長陳其邁、議長康裕成等人陪同，前往高雄紅毛港保安堂向前首相安倍晉三銅像致意，隨後並拜會市府，深化台日之間深厚而穩固的情誼。

萩生田光一訪團21日與總統賴清德會面後，今天由市長陳其邁、議長康裕成等人陪同，前往高雄紅毛港保安堂，向前首相安倍晉三銅像致意。陪同與會的立委邱議瑩表示，感謝萩生田光一議員用行動表達對台灣的支持，相信台日之間的關係會越來越密切。萩生田光一是非常支持台灣的國會議員，對於台日之間的交流，相信未來只會多，不會少，「而且不管是在政治上、外交上，或是在東亞地區的協防上，台日之間的關係一定會越來越密切！」

請繼續往下閱讀...

訪團成員包括萩生田光一、八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一，及多位八王子市議員，隨後並前往市府，與市長陳其邁會面。陳其邁指出，高雄與日本長期維持緊密友好關係，無論在城市治理、教育交流或產業合作等面向，都累積豐厚的互動基礎，感謝日本前首相安倍晉三及萩生田眾議員承襲其精神，以堅定立場支持台灣，高雄也將持續努力，為區域和平與穩定貢獻心力。

陳其邁並特別感謝八王子市多年來對台灣的支持，其中，八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一今年不僅捐款70萬日圓給高雄市立圖書館充實館藏，更連續3年採購高雄鳳梨，作為八王子市全市38所國中營養午餐食材。

議長康裕成表示，高雄與日本八王子市自2006年締結友好城市以來，雙方情誼深厚、互動密切。她特別感謝黑須隆一理事長長年促成高雄金鑽鳳梨進入日本校園，讓日本青年透過農產交流認識高雄；也感謝萩生田光一眾議員長期友台立場，為深化台日關係奠定共同價值基礎。

萩生田光一眾議員致詞時強調，此行特別率領八王子市議員團一同來訪，展現對高雄與八王子長年友誼的高度重視，明年適逢高雄與八王子市締結友好城市20週年，雙方將持續透過節慶互訪、教育合作等多元形式，深化城市夥伴關係，並攜手推動日台關係穩健發展。

萩生田光一前往高雄紅毛港保安堂，向前首相安倍晉三銅像致意。（高市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法