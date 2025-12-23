為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文演講嗆學生罵老師 黃暐瀚轟「中華民國是國家哪裡挑釁？」

    2025/12/23 12:35 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文赴東吳大學演講。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文昨天（22日）赴東吳大學演講，有學生當場辛辣提問統獨立場，鄭麗文卻回應「不需要這樣挑釁地問」，甚至嗆提問教授「沒有大腦」。對此，資深媒體人黃暐瀚看不下去，直呼「我完全不覺得強調『中華民國是一個國家』這句話有什麼挑釁」。

    鄭麗文應東吳政治系學會邀請演講，台下有學生問到：「願不願意喊出中華民國和中華人民共和國互不隸屬？」鄭麗文回稱：「中華民國是不是一個國家？當然是一個國家，這不需要這樣子去挑釁地問」還說：「雖然互不隸屬，但同屬一個中國」。鄭麗文同時要學生不要急著選邊站，也不要急著決定立場。

    針對鄭麗文對台灣國家定位再度避重就輕，甚至對嗆學生、教授的行徑，黃暐瀚今天（23日）在臉書發文開轟，稱「我完全不覺得強調『中華民國是一個國家』這句話有什麼挑釁。」並提到，中華民國與中華人民共和國，當然是互不隸屬，憲法告訴你遙遠的西邊有屬於國家的土地，但憲法有告訴你，要跟現在統治那塊土地上的「另一個國家」，硬統成「一個國家」嗎？沒有。

    黃暐瀚發文一出，網友多數留言表示支持，嘲諷鄭麗文「鬼話連篇」「她們連政府買武器都會說成挑釁了，明顯邏輯死亡。就好比女性穿短裙是挑釁強暴犯、拿登山杖是挑釁山路。」更有網友怒稱「我是台灣人，妳憑什麼替我決定我是中國人？」

