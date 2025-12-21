獨家》7藍委赴中「接旨」擋國安法案？國台辦已派官員赴廈門

國民黨立委翁曉玲20日上午搭機前往中國廈門，出席台商協會活動。（資料照）

中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委翁曉玲等人赴中。據透露，參與立委有林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉7人，權責涵蓋立法院各大委員會，中國國台辦亦派官員南下，盼了解台灣島內情勢，務必確保國防特別條例、國安法案不會在本會期通過。

據了解，本次活動中方是以廈門市台商協會成立33年為名目，邀前國民黨副主席蔣孝嚴、國民黨大陸事務部主任張雅屏、國民黨籍桃園市議長邱奕勝，以及翁曉玲、林思銘等國民黨立委與會。

林思銘是立法院財政委員會召委、修憲委員會召委；翁曉玲擔任司法及法制委員會召委、程序委員會召委、修憲委員會成員；葉元之參與教育及文化委員會、修憲委員會；邱若華則是交通委員會；鄭正鈐、呂玉玲分屬經濟委員會；涂權吉則是社福及環衛委員會、程序委員會、修憲委員會。

知情人士指出，上週起，北京即透過多個管道，希望邀集國民黨立委儘速前往。主要在了解行政權宣布「拒絕副署」問題法案後「島內情勢」，並希望國民黨能「務必確保」包括賴清德的國防特別採購、國安法制修正案等在本會期結束前無法通過。

據透露，中方非常嚴正地在所有可能的接觸場合都有相關表示，台方人員則再三保證，「不會讓民進黨越雷池一步」。

值得注意的是，包括軍事採購特別條例、國安法制修法數案，週二都將在立法院程序委員會討論是否排案，國民黨立委赴中後，國安法案是否會被封殺排入院會議程，執政黨正密切關注。

熟稔中共內部情勢的官員今日表示，廈門市台商協會現任會長是韓螢煥，這次廈門台協會長換屆，仍是韓繼續擔任，中方是用台商協會活動名義，邀請國民黨立委參加。

官員指出，韓螢煥接掌中共組織台企聯會長的呼聲很高，台商是國民黨選舉重要的資金來源，這些人等於是去替韓螢煥幫襯。

他強調，我方掌握，中國國台辦主任宋濤這次不會赴閩見國民黨立委，國台辦是派經濟局副局長南下，層級較低，不像國民黨團總召傅崐萁率團赴京那一次，是由中共政治局常委王滬寧親自接見。

據悉，中共對台統戰工作第一線是福建，廈門台協向來與中共官方關係良好。今年2月，廈門台協副會長葉永松在海基會舉辦的「台商春酒聯誼會」給賴清德總統當面「洗臉」，他喊出「當家不鬧事」，直言反對大罷免，便曾被質疑涉配合中共對台工作。

