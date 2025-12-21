尷尬！民歌音樂會談政治煞風景 藍委蘇清泉被噓下台

蘇清泉在民歌演唱會談政治被台下噓。（讀者提供）

屏東市公所昨（21）日晚間在屏東市千禧公園盛大舉辦「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，國民黨立委蘇清泉在中場以來賓身份致詞，內容卻觸及政治，連財劃法爭議都搬出來講，宣揚藍營的表現，結果台下觀眾聽不下去，大喊「不要講政治」，最後他在噓聲中草草結束談話，台下響起熱烈掌聲。

這場演唱會演出卡司堅強，吸引破萬人進場聆聽，中場時間蘇清泉上台致詞，卻不談民歌、猛談政治，提及財劃法、停砍公教年金等內容，讓只想好好聽民歌的台下民眾相當不滿，瞬間噓聲四起，紛紛大喊「不要講政治了」、「下來了」，蘇清泉剛開始還回應「我要報告的是可以有很多經費給地方、可以給大家，我不是講政治，感謝大家......」，最後在一片噓聲中尷尬結束致詞。

晚會後許多網友在社群平台threads討論此事，有網友說「講到被台下阿北阿姨噓下台，很難看啦」、「不會看場合真的下去，還好後面大家還是聽得很開心」、「笑死人財劃法亂修還敢拿出來秀，最後被大家噓下台真的愛死」等，討論相當熱烈。

屏東市公昨晚在屏東千禧公園舉辦的「那些年我們一起唱過的民歌」音樂會，邀請到齊豫、葉佳修、鄭怡、許景淳、于台煙、南方二重唱等重量級歌手同台演出，引領民眾走進時光隧道，重溫民歌最美好的年代，吸引爆滿人潮。

