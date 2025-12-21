高虹安復職成地方諸侯 詹凌瑀：對黃國昌來說簡直是惡夢

詹凌瑀提到，黃國昌現在頭上有個「太上皇」柯文哲，結果現在又殺出一個只聽郭台銘、柯文哲的高虹安，在「柯高夾擊」下，黃國昌瞬間變成局外人。（資料照）

新竹市長高虹安涉詐助理費二審大逆轉，原貪污罪撤銷，改判使公務員登載不實的偽造文書罪6月。媒體人詹凌瑀20日在臉書發文提到，此事件最苦的可能是民眾黨主席黃國昌，現在頭上有個剛回歸的「太上皇」柯文哲，結果現在又殺出一個只聽郭台銘、柯文哲的高虹安，在「柯高夾擊」下，黃國昌瞬間變成局外人。

詹凌瑀提到，高虹安二審大逆轉，「滿血回鍋」新竹市府，代表人家是有將近十萬票民意基礎、手握行政資源、還能編預算的「真諸侯」，高虹安甚至在民眾黨的地方派系中，說話的份量絕對比那位「只會開直播的黨主席」大聲。

詹凌瑀認為，這對黃國昌來說簡直是惡夢，黃國昌原本打的算盤可能是趁著民眾黨黨內真空，把自己塑造成「唯一救世主」，結果現在頭上有柯文哲，旁邊又殺出只聽郭台銘、柯文哲話的高虹安，兩人夾擊讓黃瞬間變成「局外人」。

詹凌瑀指出，黃國昌最慘的時間點在明年2月，屆時他就要履行承諾離開立法院，代表他連最後一個可以咆哮的舞台都沒了，以後他既不是立委，也沒有縣市首長時權，就只是一個沒薪水、沒公職、仇恨值還特別高的「陽春黨主席」。詹質疑：「試問，當高虹安在市府發號施令、培養自己的高家軍時，黃國昌能幹嘛？在黨部開記者會嗎？還是繼續在直播裡取暖？」

詹凌瑀分析，一個是有地盤、有子弟兵的實力派；一個是跨不出淡水河、人氣只能靠網路的空軍總司令，這場戲演到最後，誰才是黨內真正的太陽、誰又是隨時可以被切割的流星，答案其實已經很明顯了。

詹在文末也諷刺地說：「國昌老師，趁著這兩個月還在立法院，多喊幾聲吧，畢竟以後要讓人聽見你的聲音，可能真的會越來越難了。」

