毀憲亂台、護黨產全都來！藍白浮濫「逕付二讀」35法案

立法院國民黨團總召傅崐萁、國民黨立委翁曉玲所提法案，採取逕付二讀方式，引發爭議。其中「憲法訴訟法修正案」已被大法官宣告違憲。（資料照）

立法院國民黨團挾藍白人數優勢，持續將爭議法案直接「逕付二讀」。據民進黨團彙整，本屆立法院由藍白聯手「逕付二讀」、並三讀通過法案高達16件，包括國民黨立委翁曉玲所提、已被大法官宣告違憲的「憲法訴訟法」修正案，及掏空中央政府財源的「財政收支劃分法」；已「逕付二讀」、尚未三讀通過的爭議議案則有19件，包含有讓金馬淪為中國「洗產地」、一國兩制示範區疑慮的「離島建設條例部分條文修正草案」；立法院本會期合計35件法案，被藍白採「逕付二讀」沒收討論。

據統計，立法院第11屆會期中，「逕付二讀」、並已三讀通過的16個議案中，除了政院函請審議的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例修正案」（普發現金一萬元配套相關修法）有獲民進黨支持外，其他藍白逕付二讀的議案則大多數具有爭議，分別為立法院民眾黨團擬具的「公民投票法第23條條文修正案」、「發展觀光條例第11條條文修正案」、「國家通訊傳播委員會組織法第16條條文修正案」，以及自司法及法制委員會抽出逕付二讀、開放「法庭直播」的「法院組織法修正案」。

民眾黨團所擬具的「公共電視法第16條及第49條條文修正草案」，被民進黨立委林宜瑾質疑，公視新任董事一旦未及選出，將沒有董事可用，此修法是「關公視惡法」。另外，民眾黨團要求特定區域內禁設光電的「國家公園法第13條條文修正草案」、「地質法第5條條文修正案」，均已逕付二讀。

國民黨部分，有國民黨立委陳雪生等27人擬具的「財劃法第16條之1」修正案，國民黨團提出的「國軍退除役官兵輔導條例增訂第27條之2條文修正案」、「軍人待遇條例第5條條文修正案」、「軍人待遇條例第6條條文修正案」。

以及翁曉玲所提「憲訴法第30條及第43條條文修正案」，國民黨團總召傅崐萁所提罷免須附身分證影本的「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」、國民黨立委許宇甄等人擬具提高罷免門檻的「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」。

此外，藍白「逕付二讀」爭議議案、尚未三讀通過的高達19件，包括「不在籍投票法草案」、「醫療法第12條、第102條及第102條之1條文修正草案」，國民黨團所提讓中天電視重回52頻道的「衛星廣播電視法部分條文修正草案」，放寬眷村改建門檻的「國軍老舊眷村改建條例第3條條文修正草案」。

值得注意的是，國民黨立委陳玉珍所提的「離島建設條例第3條、第7條及第7條之1條文修正草案」、「離島建設條例增訂第18條之1條文草案」，民進黨團已質疑此修法將讓離島成為「一國兩制」示範區。

不當黨產部分，國民黨立委游顥所提「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第4條及第34條條文修正草案」將國民黨附隨組織救國團排除在黨產條例的適用範圍，企圖為救國團解套，已逕付二讀，本會期將三讀闖關。

選舉罷免方面，有國民黨立委鄭天財擬具「總統副總統選舉罷免法第13條條文修正草案」、「公職人員選舉罷免法第57條條文修正草案」、立委高金素梅所提「公職人員選舉罷免法第70條、第71條及第73條條文修正草案」、國民黨立委盧縣一所提「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」。

以及國民黨團擬具「軍人保險條例第10條及第16條條文修正草案」、「私立高級中等以上學校退場條例第24條條文修正草案」、萬美玲等36人擬具「村里長因公傷亡撫卹條例草案」、李彥秀等人所提「立法院職權行使法第31條及第71條之1條文修正草案」、傅崐萁所提「立法院組織法第3條條文修正草案」，均逕付二讀，未經立法院委員會審議。

