安德魯王子荒淫照曝光！王室莊園內「橫躺眾女大腿」

美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（路透）

美國司法部釋出已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案的最新解密檔案，再度重創英國王室形象。在數千份文件中，一張黑白照片引發輿論譁然：已被剝奪王室頭銜的安德魯王子（Prince Andrew），竟被拍到在英國王室私宅「桑德令罕宮」（Sandringham）內，神情輕鬆地橫躺在多名女子的腿上，而在此案中被定罪的愛普斯坦前女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）則在旁「詭異微笑」。

據英國廣播公司（BBC）報導，照片背景顯示地點位於諾福克郡（Norfolk）的王室莊園桑德令罕宮的沙龍廳（saloon room）。畫面中，安德魯王子身體橫跨、躺臥在身分不明的女子大腿上；背景中則清晰可見麥斯威爾正對著這位前王子露出微笑。

桑德令罕宮是英國君主的私人莊園，也是王室成員傳統共度耶誕節的地點，地位神聖。這張照片的曝光，證實了麥斯威爾與安德魯王子的關係不僅止於社交場合，甚至「登堂入室」進入王室核心私宅活動。安德魯王子此前因與艾普斯坦的關聯，已被剝奪所有榮譽軍銜與王室贊助人身分。儘管他始終否認有任何不當行為，強調自己清白，但這張攝於皇室莊園內的親密互動照片，勢必將使其面臨更嚴峻的公眾檢視。

報導指出，單純出現在照片或文件中並非犯罪證據，但這張照片的視覺衝擊力，再次將王室成員與性販運集團連結在一起。

前妻莎拉也捲入

除了安德魯王子，其前妻、約克公爵夫人莎拉（Sarah Ferguson）也出現在這批解密照片中。其中兩張照片顯示，莎拉身穿紫色外套，與數名臉部被黑色色塊遮蔽的女子同處一室；另一張則是她坐在綠色沙發上，身旁一名穿著白色T恤的女子正在筆記本上書寫。對於照片內容，莎拉的發言人拒絕置評。

這批週五釋出的檔案包含艾普斯坦豪宅內部、海外旅遊紀錄，以及涉及多位名人的資料，其中包括美國前總統柯林頓（Bill Clinton）與流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）。相較之下，美國總統川普在文件中幾乎未被提及。多數被點名的名人此前均已否認與艾普斯坦的罪行有關。

美國司法部釋出艾普斯坦案最新解密檔案，除了安德魯王子，其前妻約克公爵夫人莎拉（右）也捲入其中。圖為她被拍到在紐約與一名臉部遭塗黑遮蔽的女子同處一室。（美聯社）

