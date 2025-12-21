為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    19歲男大生IG發限動「中山砍人不揪」 警火速逮人送辦

    2025/12/21 13:13 即時新聞／綜合報導
    新北市新莊區一名19歲彭姓男大學生，昨IG發布限時動態，寫下「中山砍人不揪」，儘管事後發文道歉，但仍遭警送辦。（圖擷自IG）

    新北市新莊區一名19歲彭姓男大學生，昨IG發布限時動態，寫下「中山砍人不揪」，儘管事後發文道歉，但仍遭警送辦。（圖擷自IG）

    19日捷運中山站發生無差別殺人事件，引發社會恐慌，不料竟有網友在Instagram發布限時動態，PO出張文在中山站外犯案照片，內容寫下「中山砍人不揪」等字眼，警立刻追查，將新莊區一名19歲彭姓男大學生帶回偵辦。

    綜合媒體報導，新北市新莊區一名19歲彭姓男大學生，昨（20日）在Instagram發布限時動態，PO出張文在中山站外犯案照片，內容寫下「中山砍人不揪」等字眼，網友見狀立刻報警，同時展開肉搜，疑為讀於輔仁大學學生。

    警方獲報後即刻成立專案小組，經資料分析比對，短短不到1小時便鎖定涉案者為19歲的彭姓男大生，他在父母陪同下前往分局說明案情，供稱只是隨手亂發，並非真的有犯意；彭男已刪除相關限動，並在個人社群帳號發文致歉，表示「未意識到用詞可能造成他人恐慌與誤解，對此深感抱歉。」

    不過在公開社群平台上散布足以引發社會恐慌的言論已涉違法，彭姓男大學生訊後依恐嚇公眾罪嫌函送法辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播