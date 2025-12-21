19歲男大生IG發限動「中山砍人不揪」 警火速逮人送辦

新北市新莊區一名19歲彭姓男大學生，昨IG發布限時動態，寫下「中山砍人不揪」，儘管事後發文道歉，但仍遭警送辦。（圖擷自IG）

19日捷運中山站發生無差別殺人事件，引發社會恐慌，不料竟有網友在Instagram發布限時動態，PO出張文在中山站外犯案照片，內容寫下「中山砍人不揪」等字眼，警立刻追查，將新莊區一名19歲彭姓男大學生帶回偵辦。

綜合媒體報導，新北市新莊區一名19歲彭姓男大學生，昨（20日）在Instagram發布限時動態，PO出張文在中山站外犯案照片，內容寫下「中山砍人不揪」等字眼，網友見狀立刻報警，同時展開肉搜，疑為讀於輔仁大學學生。

警方獲報後即刻成立專案小組，經資料分析比對，短短不到1小時便鎖定涉案者為19歲的彭姓男大生，他在父母陪同下前往分局說明案情，供稱只是隨手亂發，並非真的有犯意；彭男已刪除相關限動，並在個人社群帳號發文致歉，表示「未意識到用詞可能造成他人恐慌與誤解，對此深感抱歉。」

不過在公開社群平台上散布足以引發社會恐慌的言論已涉違法，彭姓男大學生訊後依恐嚇公眾罪嫌函送法辦。

