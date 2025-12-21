為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    抓到了！ 屏東女騎車遭潑臭液 竟是噁男用針筒噴熄滅香菸廢水

    2025/12/21 13:16 記者陳彥廷／屏東報導
    噁男用針筒隨機噴灑滅菸廢水。（翻攝自社會事新聞影音網）

    噁男用針筒隨機噴灑滅菸廢水。（翻攝自社會事新聞影音網）

    工作壓力大就能隨意噴人髒水？屏東潮州19日發生1起隨機攻擊事件，1名25歲的蔡姓女子於上午近8時行經潮州某路段，竟遭1名不明男子二度噴灑惡臭液體，突如其來的攻擊，令她驚嚇不已，尤其當天稍晚就發生北捷連續攻擊事件，令她幾近崩潰，警方也火速鎖定作案男子，現正了解案情當中。

    據悉，該名嫌犯男子自稱工作壓力大，因此將熄滅香菸的廢水裝在沒有針頭的針筒中，並騎機車隨機潑灑，不過，受害的蔡女說，她覺得該男子的說法不合理，因為當時味道刺鼻酸臭，且有糞水的感覺，坦言就警方所告知的社維法處罰，她認為此事所帶來的恐懼遠遠超過處罰。

    這起事件發生在19日早上，蔡女騎車行經潮州戎祥路與民治路口前，就遭該名男子噴灑不明液體於後背部，隨後於停等紅燈時，又遭同人二度噴灑，她當下雖有聞到極度惡臭的味道，但因衣服厚重，未查有被噴灑液體，下班後調出行車紀錄器才發現竟是有噁男隨機攻擊。

    蔡女在發現竟是遭不明男子以不明方式噴灑，嚇到當場掉淚，且有手發抖、心悸、恐慌、害怕，雖然前往報警，但餘悸更甚，且當天稍晚就透過新聞看到北捷連續攻擊事件，恐懼感更加劇，至今仍會心悸，且騎車在路上開始疑神疑鬼，當天晚上更是被嚇到睡不著覺。

    圖
    圖
