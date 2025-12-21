北捷連續攻擊警力出動慢？ 蔣萬安：與警政署一起檢視提精進方案

台北市長蔣萬安表示，會與警政署一起檢視，提出警力佈署精進方案。（記者何玉華攝）

台北捷運、中山商圈「1219」連續攻擊造成4死11傷，嫌犯從下午3點多縱火、5點在台北車站丟擲煙霧彈，又於6點多到捷運中山站犯案，長時間的作案未被有效制止，外界質疑與警力不足有關，國民黨議員柳采葳認為應該有人負起政治責任；台北市長蔣萬安表示，會跟警政署一起檢視，提出改進精進方案。

捷運警察的人力220人，捷運的維安勤務卻有117站，從去年年初到現在，平均警力出勤時間約要9分40秒，在這次發生攻擊事件後，被質疑人力不足；蔣萬安表示，人力的部分，會積極跟中央爭取捷運警察編制員額的增補，市府會全力支援經費。警察局對於案情的仍持續偵辦中，瞭解整體案情的細節，會定期適時向各界來做報告。市警局跟檢察署也會同步對1219事件做一個全面的檢視以及精進的方案提出。

對於柳采葳要求的要有人負起政治責任，蔣萬安表示，目前最優先的考量是針對全市整體的維安全面提高，確保市民的安全，也讓警方全力持續的深入追查案件；也會跟警政署一起做檢視，提出相關的改進精進方案。

