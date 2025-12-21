57歲余家昶阻兇遇害8旬老母尚不知 好友公開姓名認應入祀忠烈祠

余先生15年好友得知噩耗也在社群平台澄清，余先生並非保全，個性熱血正義，網友不捨余以性命救人，認為其英勇事蹟應入祀忠烈祠。（桃市民政局提供）

首次上稿 14:32

更新時間 15:06

〕台北捷運19日發生連續攻擊造成4死11傷，其中設籍桃園市龍潭區中興里57歲的余家昶，第一時間在台北車站英勇制止凶嫌點燃汽油彈，成功阻止更大傷亡，卻在過程中不幸遭受嚴重穿刺傷不治，成了首位遇害民眾，一名自稱余家昶15年的好友，得知噩耗也在社群平台Threads公開他的身分並澄清，余家昶並非保全，個性熱血正義，不捨余以性命救人，認為其英勇事蹟應入祀忠烈祠。

請繼續往下閱讀...

龍潭區中興里長彭石松今（21）日下午受訪表示，昨天下午余先生的8旬媽媽還有參加里辦公處舉辦的年終健走、跳蚤市場活動，他認為余媽媽可能還不知道兒子已經遇害，其家人也特別拜託大家先不要到余家驚擾到老人家，相關的慰問都要等到家人點頭才可。

原PO發文表示，與在北捷英勇制止凶嫌的余先生是15年最知心的朋友，兩人經常一起學習、討論，聊到深夜，雖然余個子不高，但魅力十足、學識淵博、熱心助人，是太太眼中的好丈夫、孩子的好爸爸，每天來往桃園台北之間，勤奮的生活，永遠看到都是幹勁十足的活力，滿腦子的股票專業，命理知識，就是一個這麼樣的人，正義熱血， 犧牲了自己， 只為了讓傷害降到最小，原PO表示非常不捨，少了一個深夜的朋友， 少了一位一生的知己，文末也提及「兄弟，你的義行應該被宣揚，永遠被永傳，更值得入忠烈祠，因為你值得」。

對此，桃園市政府民政局禮儀事務科長游琇茹表示，市府將向內政部提出褒揚令及入祀忠烈祠申請，以表彰余先生的英勇，但也會尊重家屬意願，雖然此不幸事件發生在台北，如果家屬有用到桃園市公立殯葬設施，民政局也會協助減免。

桃市府社會局長陳寶民也說，余先生和太太育有兩個女兒在台北工作、求學，目前家屬正忙於相關相驗、喪葬等事宜，社會局第一時間已表達關切和慰問之意，並從優撫恤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法