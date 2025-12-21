高雄大社青雲宮南巡進香五天 警方嚴防違法燃放鞭炮煙火

大社青雲宮南巡進香五天盛典，警方嚴防違法燃放鞭炮煙火。（讀者提供）

高雄市大社區青雲宮將於12月23日至27日舉行南巡進香盛典，預估將湧入數萬信眾，最後一天可能超過七千人聚集。為防止廟方違法燃放鞭炮煙火，妨礙社區安寧及造成空氣污染，警方與青雲宮多次溝通並約制提醒，若發現違規，將會同環保局、消防局依法處理。

警方指出，青雲宮這次的繞境活動，是相隔十三年後大社區的盛事，屆時神座、陣頭及信眾穿梭大街小巷，造成的交通衝擊可見預期，因為主要路線在大社區、仁武區及鳥松區，呼籲民眾留意。

12月23日行經仁武區水管路、安樂東街、文安三街、後庄巷、鳳仁路、中正路、中華路、澄觀路、仁林路、仁心路、仁勇路、仁慈路及鳥松區中正路。12月24日行經鳥松區本館路、大昌路及仁武區仁雄路、澄仁路、澄仁東街、赤東二街、京吉六路、八德南路、八德西路、八德一路、高楠公路。

12月27日為遶境活動最後一天又逢假日，警方針對大社區三民路、翠屏路、中正路、大社路、金龍路、大新路等重要路段進行機動性管制，建議改道行駛大社區三中路、中山路、中仁路等外圍道路。

