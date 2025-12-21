為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄大社青雲宮南巡進香五天 警方嚴防違法燃放鞭炮煙火

    2025/12/21 15:01 記者洪定宏／高雄報導
    大社青雲宮南巡進香五天盛典，警方嚴防違法燃放鞭炮煙火。（讀者提供）

    大社青雲宮南巡進香五天盛典，警方嚴防違法燃放鞭炮煙火。（讀者提供）

    K-251221-88238-W-005

    高雄市大社區青雲宮將於12月23日至27日舉行南巡進香盛典，預估將湧入數萬信眾，最後一天可能超過七千人聚集。為防止廟方違法燃放鞭炮煙火，妨礙社區安寧及造成空氣污染，警方與青雲宮多次溝通並約制提醒，若發現違規，將會同環保局、消防局依法處理。

    警方指出，青雲宮這次的繞境活動，是相隔十三年後大社區的盛事，屆時神座、陣頭及信眾穿梭大街小巷，造成的交通衝擊可見預期，因為主要路線在大社區、仁武區及鳥松區，呼籲民眾留意。

    12月23日行經仁武區水管路、安樂東街、文安三街、後庄巷、鳳仁路、中正路、中華路、澄觀路、仁林路、仁心路、仁勇路、仁慈路及鳥松區中正路。12月24日行經鳥松區本館路、大昌路及仁武區仁雄路、澄仁路、澄仁東街、赤東二街、京吉六路、八德南路、八德西路、八德一路、高楠公路。

    12月27日為遶境活動最後一天又逢假日，警方針對大社區三民路、翠屏路、中正路、大社路、金龍路、大新路等重要路段進行機動性管制，建議改道行駛大社區三中路、中山路、中仁路等外圍道路。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播