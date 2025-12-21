北捷隨機攻擊案後板橋站強化維安 新北增派警力強化耶誕城安全

三鐵共構的板橋站，今天人流如同往常。（記者黃政嘉攝）

台北捷運12月19日發生張文隨機連續攻擊案後，今天週日上午，三鐵共構的板橋站人流如同日常，地下一樓美食街咖啡廳內依舊可見用餐民眾，捷運板南線上午也有員警巡邏，維護安全；新北市民廣場的耶誕城遊樂設施，今早同樣有許多民眾遊玩，許多家長說有特別注意四周狀況，若察覺有怪異狀況，就馬上遠離。

新北市警察局指出，現共計增派警力255名人次，全面強化歡樂耶誕城等人潮密集及群聚活動的安全維護，同步加強大眾運輸場站維安，另由板橋警分局執行巡邏與定點守望並與保全會哨，捷運分隊強化護車及站體內安維，加強板橋站巡守。

在板橋站帶家人搭台鐵返家的陳先生表示，看到隨機連續攻擊案，外出多少還是會擔心，特別是在車站、捷運站之處，走路會多注意四周情況，不要一直看手機。

從板橋站出站通到新北市民廣場，目前擺設新北歡樂耶誕城的遊樂設施，活動持續至12月28日，如盪鞦韆遊戲的「飛天魔法椅」今早依舊吸引許多民眾排隊遊玩，多位民眾都提到，鑒於隨機連續攻擊案的發生，有特別注意四周狀況，劉小姐說，現在外出會比較擔心一點，但事先已答應親戚孩子要帶他來玩，會特別留意周遭狀況；帶小孩玩遊樂設施的林先生說，外出只能多注意四周，若察覺有怪異狀況，就馬上遠離。

新北市警察局共計增派255名警員，全面強化歡樂耶誕城安全維護，同步加強大眾運輸場站維安。（板橋警分局提供）

新北市民廣場遊樂設施「飛天魔法椅」，今早依舊吸引許多民眾排隊遊玩。（記者黃政嘉攝）

