心痛影片曝光！被砍騎士生前緊握手機停在「這一幕」 全網看哭了

蕭姓騎士不支倒下的瞬間被拍下。（圖翻攝自木下黃太YT）

27歲通緝犯張文上週五（19日）在北車、中山商圈犯下震驚全國的隨機砍人案，造成3死（不含墜樓身亡的張文）11傷悲劇。其中一名在路邊停等紅燈莫名被砍頸的37歲蕭姓男騎士，被張文攻擊後曾嘗試騎車逃離，但因傷勢過重倒地，送醫搶救仍不幸宣告不治。而該名騎士騎了一段距離後，停下硬撐著拿著手機似乎想打字，但最終不支倒下，手機頁面被拍到停留在LINE上，疑似想給親友留下遺言，畫面曝光讓大批網友直呼心痛。

據了解，這位蕭姓騎士本身從事物業保全，事發當下正要騎車去上班，在誠品南西店外南京西路等紅燈時，僅因與張文對到眼，就突遭對方持利器攻擊。蕭男被砍後愣了一下，驚覺頸部、胸前大面積出血，嚇得立刻催油門要逃離，但似乎是意識逐漸模糊，蕭男騎了一小段距離就停靠在路邊，拿出手機想要輸入訊息，但沒多久就倒地。

當時一位名叫木下黃太的日本記者正好紀錄下這一切，可以看到蕭男胸前和手臂的衣服染上大片血跡，手裡緊握著手機，頁面停留在LINE上，疑似想要給親友「最後交代」。而木下黃太見狀，趕緊上前徒手替蕭男傷口止血，希望能幫助傷者撐下去，但最後得知蕭男沒能挺過鬼門關，木下黃太還相當自責。

這段影片曝光後，引發大批鄉民熱議。有網友轉發蕭男緊握手機的畫面，難過表示「昨天看到被砍的騎士邊噴血邊騎走，剛剛看到一個影片，原來騎士還騎到路邊打電話，貌似在叫救護車，最後失血過多倒地不起。手機畫面停在line的介面，所以也有可能想跟家人做最後的交代……他真的很努力撐到最後」。

其他網友都相當悲痛，「願逝者安息，傷者早日康復」、「看到這一幕眼眶又忍不住濕了」、「看了真的好難過，最後叫警察趕緊進去抓人自己就倒下了，拜託張文給我下地獄！」、「看了好傷心，眼睜睜看著他倒下卻無能為力，有那麼好幾秒時間他都還有意識的，卻來不及搶救……」。

蕭姓騎士生前緊握手機，頁面停留在LINE上，疑似想跟親友交代遺言，袖口處還可見滲人的血跡。畫面已經黑白處理。（圖翻攝自Dcard）

