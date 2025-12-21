為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北捷總經理證實：1組監視器失靈 備援畫面全都有、比對需時間

    2025/12/21 13:20 記者何玉華／台北報導
    台北捷運公司總經理黃清信證實，確有一支監視器故障，但有備援。（記者何玉華攝）

    台北捷運公司總經理黃清信證實，確有一支監視器故障，但有備援。（記者何玉華攝）

    台北捷運、中山商圈「1219」連續攻擊造成4死11傷，從傍晚5點多在捷運台北車站M8出口丟煙霧彈，到6點37分在捷運中山站出口的誠品南西店行兇，傳除捷運警察要調閱嫌犯路線，卻有監視器失靈沒有畫面的情形；台北捷運公司總經理黃清信證實有一組硬碟故障，但歹徒整個路徑畫面都有取得，但因為歹徒有計畫性作案，畫面比對需要花比較多時間。

    台北市長蔣萬安今（21）日上午再度召開「1219事件緊急維安應變小組會議」，會後他表示，同一個場域都有裝設多支的監視攝影器，由相關的主機來系統控管，所以是相互備援，整個技術細節，由捷運公司說明。

    黃清信表示，總共有4組的主機，因為捷運站是封閉的空間，當初設計時有備援的觀念，萬一有一組異常，還有3組可以交叉比對。這次確實有一組在事發前一天，有一組硬碟的磁區發生故障，追蹤時相關的鏡頭都取得，歹徒的整個路徑從下樓到捷運紅線都有相關畫面，但歹徒是一個有計畫的作案，除了變裝，還有煙霧彈，畫面比對需要花比較多時間。

    黃清信表示，歹徒第一時間在捷運站已經做了變裝，丟了煙霧彈後，做了第2次變裝，之後夾著人群進入紅線，這是比較特殊的做案方法，以後會研究如何盡快地確定犯罪型態。他強調，所有動線從M8進到捷運站，後來到中山地下街，接著出到地面層，整個畫面、動線、時間點都有完整的擷取、追溯。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播