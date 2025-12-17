獨家》收紅錢美女學者曾當特助？羅文嘉否認：她交往複雜調離黨中央

淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授廖雨詩。（資料照）

《鏡報》踢爆，被封為「台派美女學者」、在淡江大學外交與國際關係學系任教的廖雨詩，其台商前男友爆料，廖女疑似暗中收受中國國台辦「紅錢」，在第三地接觸中國情治人員；廖則全面否認，稱被抹紅。對於媒體報導，廖女2019年時曾任前民進黨秘書長羅文嘉特助，羅文嘉今天接受本報訪問表示，廖當初是支援秘書長室行政工作、並非特助，且時間很短，「我就把她調離開到中央黨部外」。

廖雨詩的台商前男友向《鏡報》指證，今年1月至9月，廖雨詩經由他收受人民幣及不明來源的美金、英鎊，總計達台幣500萬元。其中，人民幣部分，廖跟他借用中國帳戶，「紅錢」先匯入中國帳戶，然後他再換成台幣給廖雨詩，匯款多達12筆，總計57萬人民幣，分別來自中國3家銀行。他曾問過廖雨詩，這些錢是什麼來由，廖只說是「國台辦」，就不再多說。

請繼續往下閱讀...

媒體報導，廖雨詩在2019年透過民進黨前中國事務部主任顏建發介紹，進入民進黨中央黨部中國事務部工作，後來被派去秘書長室支援行政事務，等於是時任秘書長羅文嘉的秘書助理。

但沒多久，羅文嘉就把她調去較不會與聞決策的青年競總，大選之後，廖就離開民進黨中央，但廖雨詩在自己的履歷中，仍寫自己是「秘書長特助」；對於《鏡報》報導，廖雨詩受訪全盤否認，並發文聲稱「選舉到了抹紅又來了」。

海基會秘書長羅文嘉今天受訪則表示，廖當年是前中國事務部主任顏建發推薦來的，當時是在中國事務部擔任選舉專員，根本不是特助。後來有調來支援秘書長室的行政工作，但也不是擔任秘書及特助，因為自己的秘書另有其人，她只是來行政支援而已。

「很短時間內，我就把她調走了！」羅文嘉指出，是把她調離開到中央黨部外的青年總部去，廖也不是青年總部負責人，當時青年總部負責的幹部是青年部副主任。廖擔任的職務都不高，在秘書長辦公室時間也很短。選舉結束後，廖即自黨部離職。

羅文嘉談及，廖離開黨部這麼多年，雙方也無互動。有一次某學術團體來海基會參訪，她有跟著來，所以媒體報導的照片是她參加一個學術團體來海基會參訪時拍的，而今年一整年來海基會參訪人數超過1000人。

羅文嘉強調，當時會把廖雨詩調離一定是有原因，主要是她的交往過於複雜，自己不可能因為交往複雜，就把一個人炒魷魚，但自己還是非常謹慎，既然很複雜就先把人調離開，調去不會接觸重要事務的地方。

另外，知情人士透露，詭異的是，廖雨詩除在大學任教外，先前還同時在《美國之音》台灣站以筆名方式兼差擔任記者進行採訪、撰稿，熟悉《美國之音》內部主管及新聞從業人員的身分，其接觸對象不只政壇、學界，亦包括在台灣的外媒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法