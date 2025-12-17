批賴總統「在野獨裁」說 鄭麗文：不識字又兼沒衛生 全黨做好長期作戰準備

國民黨主席鄭麗文17日主持中常會，致詞時批評賴政府「窮台」、「亂台」、「毀台」。（記者張嘉明攝）

針對藍、白兩黨在立法院聯手三讀通過高度爭議性的「財政收支劃分法」與停砍年金修正案，行政院長卓榮泰拒絕副署總統公告，國民黨主席鄭麗文今日下午主持中常會發表談話指出，賴清德總統無所不用其極、胡言亂語，鬧出國際笑話，居然說出「在野獨裁」的說法，她形容，就如同男人不會生小孩，在野黨根本沒有辦法獨裁，她不知道這是賴清德哪一位優秀天才幕僚教的，還是賴清德不顧幕僚建議自行發明的，「不識字又兼沒衛生，沒有民主素養」，讓國人覺得丟臉。

鄭麗文呼籲全黨做好長期作戰的準備，因為賴清德沒有要放過國民黨與台灣人民，所以大家必須自救、自立自強，而這一仗的最後決戰點就是2028，在2028之前，明年的選舉是關鍵，國民黨沒有輸的本錢，要做好萬全準備，不能讓民進黨得逞，要用最大的力量來保護國會，讓國會可以繼續運轉下去，並透過國會推動所有福國利民的法案，而且賴政府要擺爛沒有關係，所幸絕大多數的地方政府是由國民黨執政，國民黨會認真做事，讓台灣不停擺、空轉，也唯有政權交給國民黨，才能讓人民放心，國民黨也一定會全力抵制、對抗民進黨這個蠻橫無理的政權，所以保護台灣的責任就交給國民黨。

鄭麗文表示，近來整個台澎金馬都陷入高度不安，因為賴清德帶頭毀憲亂政，自從賴清德上任以來，國內政局一直陷入惡鬥循環，無法解脫，而在大罷免後，始作俑者的賴清德不但毫無反省，甚至變本加厲，完全藐視國會，對立法院三讀通過的法案視若無睹，即便經過多次覆議，但結果只要不如賴清德的意，居然可以公然違憲，偕同行政院長不副署、不執行，不但是憲政笑話，也是台灣的民主悲歌。

鄭麗文表示，賴清德就是因為上任總統後「沒半步」，端不出執政成績，就乾脆甩鍋給在野黨，而且賴清德對於剩餘的2年多執政時間也都已經放棄，不想做出成績，所以直接擺爛，所有黑鍋都要在野黨來扛，「不會駛船嫌溪彎，這是台灣的悲哀」，「養老鼠咬布袋」。

鄭麗文說，在賴清德執政下，錯誤的國家定位戰略讓台灣產業慘兮兮，產業外移，讓台灣被掏空，還對美國打腫臉充胖子，反正只要責任賴給在野黨就好，明知道對美國的承諾會跳票，也知道台灣沒能力負擔，「賴員外」卻大筆一簽不手短。

鄭麗文接著說，窮台之後，賴清德又亂台，雖然自知是少數總統，卻從來不想透過溝通對話，更不想提出讓在野黨無法拒絕的福國利民政策，只在國會做沒有底限的惡鬥，今年大罷免亂完後，當民眾以為用選票告訴賴政府要做正事、不要惡鬥，賴清德卻變本加厲，坐在地上耍賴，「以為這樣就有糖吃嗎？請問賴總統你幾歲呀？」

她強調，國民黨要富台，不讓賴清德掏空，讓經濟成果毀在一人手裡，也會持續在國會提出福國利民的重大法案，而且要護台，賴清德每天破壞台灣的民主法治，直到現在還在秋後算帳，檢調人員今天竟然跑還到國民黨嘉義市黨部搜索抓人，對於不聽話的人，賴政府可以沒收國會，搞司法動手，團滅在野黨，所以國民黨要保護得來不易的民主法治，不能被摧毀在民進黨的手裡。

