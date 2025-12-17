「無煙硝的憲政內戰」開打 黃創夏：賴清德已選擇Show Hand

總統賴清德。（資料照）

總統賴清德15日深夜發布錄影談話表示，國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，不僅明年度中央政府總預算案至今尚未審議、國防特別預算案被刻意擱置，在野黨還強行推動洗產地、貪污助理費除罪化、初選賄選行為合法化等爭議修法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，媒體人黃創夏表示，「賴清德終於覺悟要「戰（站）」起來」。

黃創夏今於臉書發文提及，千夫所指無疾而死，那是指一般有起碼良知和道德感之人，千萬不要寄望那些已經肆無忌憚的人物，特別是本質就是政客的人物會因為群情洶洶就幡然醒悟，他們只會變本加厲，更加蠻橫衝撞，更會有「選舉贏了啊，嘸你嘜安吶！」變本加厲......

大罷免大挫敗之後的這100多天，台灣的政治局面就是如此，而在這100天之內，賴清德和卓榮泰內閣的「束手無策」窘態，不但沒有得到社會中道力量的聲援，連基本支持群都開始失望而疏離！

因為政治人物的跌宕起伏往往發生在一瞬之間，政治人物不怕跌倒，怕的就是跌倒之後的反應遲疑，甚至顧影自憐或是猶豫拖延，不但不肯承認是跌倒了，還說自己只是坐下來思考休息一下，這樣的領袖馬上會碰到自己政治支持群的「信任危機」。

這種信任危機若是遲遲沒有劍及履及、忍痛站立起來，支持群會疑懼不安，善意的認為是真的「跛腳」了，惡意的同陣營人物有些會以為出頭之日已至，甚至故意「送輪椅」，當然對手更會落井下石…這樣的局面繼續失控，就會發生日本媒體所謂的政府「死體化」！

所謂的政府「死體化」，來自日本摔角的專有名詞，放在政治上就是指政府部門被徹底壓制，已經無法讓人期待和信賴，現有體制早就雖存實亡，並無法真正有效地呼應人民的需求、永遠都只是治絲益棼，創造的問題永遠比解決的問題更多。

在「死體化」政府的治理下，將會產生人民對當政者失去信任的危機，政治領袖將更加無法有效和人民對話，化解危機。積累的不信任，讓各種正常運作都受到質疑，國家機器因此陷入了長期空轉，找不到出路。

這樣的危機已經不是朝野政黨的權力更迭或是消長問題，而是當蠻橫的對手越來越肆無忌憚，而且已經各自為政的胡作非為之下，國家不但不能運行，連政府結構都面臨瓦解，接下來就是「政府治理的徹底崩壞」，正好給了周邊不友善勢力有了兵不血刃就可以以最小代價吞而併之的輕而易舉機會。

在這樣的局面，賴清德終於覺悟了，正式發出「不副署」的戰書，台灣正式進入所謂的「無煙硝的憲政內戰」極度衝撞，雖然這是賴清德的Show Hand（梭哈）政治豪賭，但是不破不立，沒有雷霆手段，怎能期待能讓已經渾然忘我的對立勢力感到壓力。

更何況，此時此刻，藍白兩黨正陷入領導結構的瓦解過程當中，國民黨的新科黨主席鄭麗文上任之後，國民黨已經陷入如同《水滸傳》的「梁山泊化」，一大堆所謂統領，各有各的山頭、各有各的老寨，也各有各的盤算，全面施壓只要持續，總有一天會讓這些頭領同床異夢，甚至分崩離析。

民眾黨內的黃國昌已經是自身難保的泥菩薩，光是他可能涉及的刑事案件，綜合目前的新聞資訊，檢調單位已經進入收網階段，而目前在任的8位民眾黨立委即將畢業，各自在追尋2026年2月1日失業之後的何去何從？正是可以各個擊破的良機…「最重要的是柯文哲正要找機會復出江湖，天下不亂柯文哲還沒有舞台，形勢有變，柯文哲更有重演明朝『奪門之變』的契機，太上皇重新復辟」。

黃創夏認為，這樣的局面，正是賴清德可以站、更要戰的難得機遇，事實上台灣的7次修憲當中，本來就是各種權謀計算和妥協勾串的過程，這部憲法條文有許多沒有經歷真實考驗的空洞幻想，也有很多只是當時參與者的私心自用，要鬧就鬧大一點，乾脆一次掀鍋讓所有思考不周的弊端完全爆發，在因此事憲法內戰所曝露的弊端浮現，之後要正式的進行憲法修復，反而是台灣走向真正的「正常化國家」的新里程碑！

黃創夏最後說，「此時此刻反而真正要擔心的是：賴清德已經站出來宣示戰略明確，但是有想好後續的各種細膩的戰術規劃以及戰場管理嗎？」

