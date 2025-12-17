為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    習近平2027攻台？ 黃重諺揭2大推測：靠實力讓老共嘆「先不要」

    2025/12/17 14:57 記者陳昀／台北報導
    國安會諮委黃重諺分析，2027源於兩方面推測，但他也認為，我方能靠勢力嚇阻，讓老共「先不要」。（圖擷取自Yahoo TV《齊有此理》）

    國安會諮委黃重諺分析，2027源於兩方面推測，但他也認為，我方能靠勢力嚇阻，讓老共「先不要」。（圖擷取自Yahoo TV《齊有此理》）

    總統賴清德日前示警，中國國家主席習近平目標2027具備以武力奪取台灣的能力，並提出8年1.25兆國防特別預算。國安會諮委黃重諺今接受網路節目專訪分析，2027這個時間點源於2方面推測，一是中國領導者的新舊任交接期間、二是中國領導者過去曾要求解放軍具備相關戰力的時間點，但他也認為，我方有能力嚇阻威脅，讓老共覺得「今天不是好日子」。

    被問到補強1.25兆能否阻擋中共2027攻台？各界擔憂2027要打仗等，黃重諺表示，所謂2027有2個方面的推測，第一是中國領導者的新舊任交接期間，以及中國領導者過去在軍中會議要求解放軍具備相關戰力的時間點，但這是他的目標，重點在於，如果我們也做好相對應準備、具備嚇阻能力，當然就能有效推遲，甚至取消原先設定的議程。

    黃重諺指出，國際間的智庫、各國安全單位，乃至於國會國防委員會等相關部門，都將這當成一個很重要的時間點，進行相關的國防投資或準備，嚇阻這樣的威脅。以台灣近幾年快速在強化整體國防戰力，包括後續增加國防投資等，「我認為在整體防衛上，我們有能力嚇阻這樣的威脅」。

    黃重諺強調，這並不是意味著某一天要去打仗，嚇阻有個重要的概念，要讓你永遠覺得「好吧今天還是先不要好了，台灣現在好像這個能力還不錯」，或是「日本這方面能力好像強化了，最近還是不要去威脅它」等等，讓老共每天都覺得「今天不是好日子」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播