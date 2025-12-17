習近平2027攻台？ 黃重諺揭2大推測：靠實力讓老共嘆「先不要」

國安會諮委黃重諺分析，2027源於兩方面推測，但他也認為，我方能靠勢力嚇阻，讓老共「先不要」。（圖擷取自Yahoo TV《齊有此理》）

總統賴清德日前示警，中國國家主席習近平目標2027具備以武力奪取台灣的能力，並提出8年1.25兆國防特別預算。國安會諮委黃重諺今接受網路節目專訪分析，2027這個時間點源於2方面推測，一是中國領導者的新舊任交接期間、二是中國領導者過去曾要求解放軍具備相關戰力的時間點，但他也認為，我方有能力嚇阻威脅，讓老共覺得「今天不是好日子」。

被問到補強1.25兆能否阻擋中共2027攻台？各界擔憂2027要打仗等，黃重諺表示，所謂2027有2個方面的推測，第一是中國領導者的新舊任交接期間，以及中國領導者過去在軍中會議要求解放軍具備相關戰力的時間點，但這是他的目標，重點在於，如果我們也做好相對應準備、具備嚇阻能力，當然就能有效推遲，甚至取消原先設定的議程。

黃重諺指出，國際間的智庫、各國安全單位，乃至於國會國防委員會等相關部門，都將這當成一個很重要的時間點，進行相關的國防投資或準備，嚇阻這樣的威脅。以台灣近幾年快速在強化整體國防戰力，包括後續增加國防投資等，「我認為在整體防衛上，我們有能力嚇阻這樣的威脅」。

黃重諺強調，這並不是意味著某一天要去打仗，嚇阻有個重要的概念，要讓你永遠覺得「好吧今天還是先不要好了，台灣現在好像這個能力還不錯」，或是「日本這方面能力好像強化了，最近還是不要去威脅它」等等，讓老共每天都覺得「今天不是好日子」。

