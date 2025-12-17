民進黨彰化縣長類初選揭曉！陳素月民調領先 4人全贏謝衣鳯

民進黨立委陳素月。（記者陳政宇攝）

2026百里侯之爭白熱化，民進黨立委陳素月、黃秀芳、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富爭取彰化縣長提名，民進黨「類初選」電話民調昨晚落幕。選對會今（17日）邀集4人說明民調結果，陳素月以44%領先群雄，且4人支持度皆高於潛在對手、國民黨立委謝衣鳯，最終提名仍待選對會決議、並由中執會通過徵召程序。

民進黨選對會今天下午邀請陳素月、黃秀芳、林世賢及邱建富等人，於中央黨部說明「類初選」民調結果。陳素月會後受訪時笑容滿面，並說明，先前在初選協調會皆承諾不公開民調數字，「目前只能跟大家說，在民調上素月是領先的」，民調彼此差距不大、都在誤差範圍內。不過，這不是確定提名，仍要等選對會開會決議，下禮拜應該會在中執會通過，期待有好結果。

請繼續往下閱讀...

陳素月說，她要感謝所有鄉親、好朋友的相挺，也要向黨內的三位對手感謝致意，因為在這場初選過程，大家彼此向選民表達對彰化未來的願景，也向選民展現各自的能力和專長，大家是一個良性競爭，也可以說是民主政治競爭的最佳典範，相信未來大家會團結一致為彰化努力打拚。

黃秀芳表示，尊重選對會結果，不管提名誰，都會團結一致打贏選戰，彼此差距都很近，之後選對會提名誰，未來一定團結一致、全力輔選，打贏明年選戰。

林世賢則說，由中央統一發布，民調部分就不對外透露，大家有簽保密協定，團結一致，彰化才會贏，有信心被提名。

邱建富進一步透露，他非常高興和欣慰，4位人選全部都完勝國民黨的謝衣鳯，而且還有一點差距；4個候選人的民調支持度都超過40%以上，這是非常好的現象。

邱建富說，他已經12年未參選、7年未擔任公職，是唯一一位沒有職位及資源的候選人，能夠衝到42點多%的成績已非常滿意，第一名大概44%左右，第二名及第三名都是42%多，第四名大概40%左右。

民進黨2026提名特別條例規定，2026年選對會就可能提名人選，經徵詢、協調，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後提出單一適當人選；若協調對象對解決競爭機制無共識者，由選對會依據選戰策略，經民調等綜合評估後向主席提出單一適當人選的建議。

民進黨立委黃秀芳。（記者陳政宇攝）

彰化市長林世賢。（記者陳政宇攝）

前彰化市長邱建富。（記者陳政宇攝）

