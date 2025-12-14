砲校遷建2-2》部隊離開老舖留守 50年軍用品店逆勢求生

永康砲訓部搬遷，初創迄今逾半世紀的二王軍用品店仍「堅守崗位」。（記者吳俊鋒攝）

二王軍用品店業者張裕紳全力經營網路市場，讓老字號繼續走進新時代。（記者吳俊鋒攝）

因應新時代，店內也推出各式創意軍用品。（記者吳俊鋒攝）

砲兵訓練指揮部進行各界矚目的駐地調整，10月底已完全從永康區搬遷到關廟區，營區「人去樓空」。而附近僅存的二王軍用品店，面對大客戶離開的處境，志願役中尉退伍的業者張裕紳憑藉著一股熱血，「堅守崗位」繼續營運，並結合網購市場的開發，讓逾半世紀的老字號順利走進新時代。

張裕紳當年服務的單位正是砲校，擔任旅級訓練官，1997年退伍後，從伯父手中接棒經營二王軍用品店迄今，他全力開拓業務，展售服裝、鞋靴、帽子，以及各式配件、相關器材，還有必要的文具、表格等，種類數以千計，內容齊全，建立口碑，甚至曾被戲稱「除了棺材之外，什麼都買得到」。

二王軍用品店就在永康砲訓部正門的對面，官士兵過個馬路就到了，不用1分鐘，地理位置絕佳，生意興隆；張裕紳指出，巔峰時期，營區附近的同行多達6家，競爭激烈，隨著時代演進，6年前開始只剩他獨稱大局，見證了該業界的發展興衰。

張裕紳說，隨著五金、清潔類的軍用品在大賣場也可買得到，加上兵力精簡、役期縮短等政策，以及少子化趨勢，部隊編制員額銳減，市場需求衰退，實體店面的業績受到影響，但「危機就是轉機」，2007年起他跨足網路經營，為銷售通路另闢蹊徑。

張裕紳在官方LINE的會員超過4萬人，網路上也採更專業化的經營搶攻市場，所PO出的販售品項逾6千種，並積極參與老兵召集令的相關活動，全力蒐羅早期的軍用配件、臂章等樣式，找到廠商的模具，以懷舊精神為主題，推出復刻版的紀念款，深受歡迎。

張裕紳坦言，砲校搬遷後不到兩個月，實體店面業績掉了約30％，但針對仍有成長的項目，如官士兵的階級車縫，持續擴增服務量能，銷售的用品也拓展至義警、民防、巡守隊等範疇，多角化經營，要讓老字號繼續邁向下1個半世紀。

張裕紳認為自己的「超前部署」，是成功轉型的關鍵，不僅得以逆勢求生，更在業界闖出名號，更入選國軍文創館的參展廠商。

張裕紳統計，目前他的客群，退伍與現役的各佔一半，尤其營業額已有8成來自網路訂單，大幅降低砲校搬遷，以及實體店面營運萎縮的衝擊。

店內空間不大，但分門別類地展售各式軍用品，一應俱全。（記者吳俊鋒攝）

店內展售的各式軍用品，琳瑯滿目。（記者吳俊鋒攝）

店內各部隊的軍用文書表格，相當齊全。（記者吳俊鋒攝）

永康砲訓部完成搬遷，營區僅留守必要人力，協助移交工作。（記者吳俊鋒攝）

