砲校遷建2-1》砲訓部遷關廟區衝商機 強化交通接駁為首要

原在永康區的砲兵訓練指揮部，已搬遷至關廟區新建的湯山營區（圖）。（記者吳俊鋒攝）

駐紮台南長達73載的陸軍砲兵訓練指揮部，順利趕在今年底前從永康區搬遷到關廟區，人員、裝備、機具與武器等都已完成「移防」；並開始日常起居與專業操練，但新的湯山營區不像舊址比較靠近市中心，位置相對偏遠一點，如何提升大眾運輸的接駁效能，實際帶動當地商機，被認為是現階段的重要課題。

永康區是全市人口數排名第1的行政區，砲訓部原址位在熱鬧的二王里，且面臨重要幹道的台20線中山南路，平時車水馬龍，沿途店家林立，相當繁華，對外交通便捷，尤其門口就設了客運站牌，班次密集，附近商圈的易達性高，官士兵或學員直接消費，有活絡地方經濟的效益。

而遷建後的關廟砲訓部，現僅一路公車抵達，且是停靠於當方交通動脈的台19甲線上，從營區正門口的湯山大道步行前往，至少要20分鐘，雖然學員放、收假時，軍方仍有安排專車，解決接駁問題，但官士兵平常的外宿、散，個人沒有交通工具的，要在地消費就相對不容易，恐難帶動商機。

根據鄉親的觀察，砲訓部遷來之後，官士兵有生活用品的需求，多會前往台19線的全聯南雄店採買，步行雖要半個鐘頭以上，但已是距離營區最近的賣場，另外，關廟夜市也開始出現之前較為少見的軍人客群，軍隊的駐地調整，確實看到了商機。

市府工務局在新的關廟湯山營區周邊，陸續闢建四條聯外道路，以便捷的交通帶動當地發展，但初步了解，目前進駐的官士兵與學員約1600人，有開車、騎車的多為建制幹部，僅佔3成7，其餘出入都得靠接駁或步行，顯見強化公共運輸的重要性。

針對交通接駁提升一事，議員郭鴻儀、吳禹寰接獲地方陳情後，都陸續邀請市府相關單位會勘，希望於砲訓部門口增設公車站牌，並在路線規劃上，加強與轉運站的串連。

關廟區長陳必成也認為在週五下午與週日晚上，往返砲訓部的公車，有必要加開到高鐵的班次，讓學員放、收假的尖峰時段，更方便搭乘。

郭鴻儀更建議於湯山營區增設YouBike，提供官士兵短程通勤的工具，他強調，主要在透過公共運輸的完善，引流人潮到關廟商圈內消費，讓部隊的進駐，不僅國防訓練能量的升級，也可促進經濟，為地方發展注入新的活力。

市府交通局回應，已依照軍方需求評估，會在營區正門增設公車站位，並調整合適路線與班次，規劃繞駛湯山大道，落實在地服務，讓官士兵與學員的搭乘更便利。

對於學員而言，一般收、放假時，雖有返鄉與回營的專車，但住在南部的，常會以「小黃」併乘為主，公共運輸的提升，交通接駁工具的選擇管道變多了，先留在當地商圈消費的時間，也更有彈性，軍方樂觀其成。

除了交通接駁問題之外，目前當地沒有的軍用品店，也令人關注，由於官士兵與受訓學員在部隊期間都會有需求，未來是否有業者因應商機而增開，仍待觀察。

對此，一些官士兵並不擔心，國防部已在各縣市推動設立陸軍服裝供售站，連基本配件都有展售，且現今通訊科技發達，不見得要去實體店面採買，線上網購後宅配，休假回家就能拿到，甚至直接寄送營區，部隊代收，個人再取貨即可，也算方便。

砲訓部於1952年開始進駐永康，當時為陸軍砲兵學校，設在四分子，1978年移至二王里，今年底前又搬到關廟，期間歷經整併、改隸，更名過「陸軍砲兵訓練指揮部暨砲兵學校」、「陸軍砲兵訓練指揮部暨砲兵飛彈學校」與「陸軍砲兵訓練指揮部暨飛彈砲兵學校」等。

隨著時代演進，永康砲訓部周邊已高度都會化，而實彈射擊目標區的關廟虎山靶場，則影響了地方的發展，早期甚至發生誤炸民宅的事件，遷建案從1990年代就有在討論。

在縣市合併之前，當時關廟鄉長張憲堂就曾結合各界發動抗爭，甚至一度帶領課室團隊進駐虎山靶場落彈區辦公，以特殊的抗爭形式來杯葛演訓，表達地方不滿。

大台南升格後，遷建案有具體進展，共投入逾96億元，在關廟打造全新的砲訓部，永康原址則將轉型創意設計園區，市府希望能共創兩地的發展願景。

