拿台電撥補比公教年金 林智群：差這麼多也拿出來講？

立法院院會12日三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」第37、38、67條條文修正草案，國民黨立委傅崑萁（左起）、翁曉玲、羅智強舉牌合照。（資料照）

立法院院會昨表決三讀通過國民黨版的停砍年金法案，修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率。律師林智群轉發媒體圖卡指出「退休公教：台電年年撥補，我們為何不能？」林智群怒斥，「差這麼多也拿出來講？臉都不要了嗎？」

林智群昨於社群平台轉發風傳媒圖卡，該報導內容提及「軍公教退休人員權益促進會反問民進黨政府：若台電因能源政策虧損仍可年年撥補，為何公教年金卻只能被動承受下降？面對銓敘部推估停砍可能使破產年限提前至2046年，他們反指就算維持現狀也同樣存在破產風險，問題並未因改革而真正解決」。

林智群發文怒轟，「一個是全民受益，一個是少數人（週休七日老人）受益。差這麼多也拿出來講？臉都不要了嗎？」

政治工作者周軒也在臉書PO文說，Threads平台突然一堆這樣的論述：「軍公教都是苦過來的，所以年金多給他們有什麼不對？」

周軒坦言，台灣從變成「中華民國反攻大陸復興基地」開始，誰不是苦過來的？農民不是苦過來的？加工出口區的女工不是苦過來的？拆船碼頭的工人不是苦過來的？「要比慘比不完的，要貴古賤今也是沒有極限的」。

周軒指出，如果今天基金夠用，誰傻到要去動年金？問題就是當年前面的人領太多，基金水庫入不敷出，把台灣變成反共復興基地，現在卻自己跑去貼共產黨的中國國民黨，自己也知道問題卻不敢改，擺爛到後來才輪到前總統蔡英文必需面對？

周軒說，「其實我們很多人都沒差，你們要提早把基金大水庫抽乾那是你們的事情，我們不在那個體系裡。而明明早八年開始做，大家都比較能接受，偏偏要擺爛，現在才在那邊硬推，然後說還給公教正義，還有人買單，斯德哥爾摩症候群嗎？」

許多網友看到貼文後相繼留言，有人說「最無恥的就是領著勞保，結果在幫肥到流油的退休軍公教說項，被踐踏還說好爽，有病」、「拿不到執政權就搞爛國家」、「怎樣？！這些退休軍公教可以用來發電喔？！」、「真的是受夠了，藍白垃圾把國家搞得亂七八糟！」、「台電讓我夏天有冷氣吹，晚上有路燈可以看清楚，撥補給你們，拿去炒房，小孩沒錢孝敬我們，根本就是百害而無一利」。

