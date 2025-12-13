竹市「出國遠」又要出國了！ 邱臣遠下週率團訪日本

新竹市代理市長邱臣遠又要出國了！邱臣遠下週將率市府團隊出訪日本。（記者洪美秀攝）

新竹市代理市長邱臣遠因從擔任副市長到代理市長期間平均3個月出國1次，被網友封為「出國遠」，繼8月底9月初大罷免未過，帶一級主管出訪澳洲挨批是慰勞團後，邱臣遠下週四（18日）起又要出訪日本了。這是邱臣遠到竹市不到2年，第8次出國。據悉，此次出訪日本選在下週二（16日）停職市長高虹安二審宣判後2天，有「高友友」開酸屆時邱臣遠會以副市長身分出訪？還是代理市長身分出訪，再力拚更上層樓？各種揣測已在檯面下暗潮洶湧。

邱臣遠2024年2月初獲停職市長高虹安任命接任副市長，去年7月26日後，因高虹安涉貪一審被判7年4個月停職，邱臣遠接任代理市長，代理超過1年4個月，隨著高虹安二審高院16日宣判，邱臣遠趕在年底前出訪日本，是邱臣遠今年第3度出國，更是他在竹市不到2年第8次出國，頻率之高，也被外界封為「出國遠」。對此，市府尚無回應。

據悉，邱臣遠下週將出訪日本熊本，除府內少數1、2名一級主管，也帶著局處副主管出國，有拉攏府內中高階公務員意圖。

市議員曾資程則批，邱臣遠這個「代理市長」職缺真的太爽了，邱臣遠三天兩頭出國，代理市長期間的市政建設看不到重大亮點，除大撒幣花公帑，看不到實質市政績效與執行力，並酸竹市施政滿意度3年來沒有名列前茅，但邱臣遠的出國次數應是數一數二了。他諷邱臣遠的口號「幸福真永遠」，應改為「幸福出國遠」，邱臣遠選在高虹安二審宣判後出國，恐怕是為好好充電，備戰2026年。

