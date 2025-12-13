為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    公教退休金比大學畢業新鮮人薪水還高 孟買春秋：這是什麼公平正義？

    2025/12/13 10:25 即時新聞／綜合報導
    立法院會昨（12日）下午三讀通過反年改修法，民進黨立委在議場高舉「年金亂修法，基金提早垮」等看板。（資料照）

    立法院會昨（12日）下午三讀通過反年改修法，民進黨立委在議場高舉「年金亂修法，基金提早垮」等看板。（資料照）

    立法院院會昨表決三讀通過國民黨版的停砍年金法案，修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率。對此臉書粉專「孟買春秋」痛斥，「那些把國家往破產邊緣推還修法為自己加薪的立法者，我希望地獄預留了他們的位子」。

    經營粉專「孟買春秋」、作家喬伊斯昨發文提及，她的母親是退休30年的小學校長，從未加入任何政黨，年輕時就失去丈夫的她，對政府的照顧總是心存感激，時常提及若不是有教職，無法獨自養大子女。年改之後她的退休金逐年減少，但她總是說過生活已經綽綽有餘，因為她老早不需要薪水養育子女，她的退休金更是與子女無關。

    喬伊斯坦言，「母親的退休金超過一個初出社會的大學畢業生薪水，從此不會再減少了，已經領了30年可以繼續領一輩子。這是什麼公平正義？」

    喬伊斯怒批，「那些說年金減少就無法過生活、不能出國旅遊、房貸付不起雞蛋要少吃的退休公教人員，我覺得十分可恥。而那些把國家往破產邊緣推還修法為自己加薪的立法者，我希望地獄預留了他們的位子。」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「身為一個誠實納稅繳不少稅的人，覺得國家對勞工很不公平」、「我爸媽都退休教師，他們支持年改。希望能有看到這些藍白尾下地獄的那天」、「我的母親也是退休教師，她支持年金改革，支持讓年輕公教人員有未來的年金改革」。

