寒流來襲！11縣市低溫特報 大台北、宜蘭防局部大雨

中央氣象署指出，今天（7日）寒流南下，中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；氣象署今晨持續對台中以北等11縣市發布低溫特報，提醒有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。明後天清晨這波寒流最冷的時段，各地天氣非常寒冷，台南以北、宜花、金馬普遍易有10度以下低溫。

今日氣溫方面，北部及宜蘭清晨約16至18度，越晚越冷，其他地區高溫也會下降，中部、台南及花東高溫約20至23度，高屏約27度，預計到了晚上，台南以北及宜蘭低溫約12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，南部及花東約15至16度，請特別注意保暖

今日天氣方面，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有短暫雨，花東地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，而晚間南部地區亦有零星短暫雨

氣象署提到，若溫度與水氣條件配合，今晚起南部、台東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率，而高山氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，高海拔山區作物請防範霜害。

氣象署提醒，今晨中部以北及金門、馬祖易有低雲或霧影響能見度。另因東北風明顯偏強，對新北以南等16縣市發布陸上強風特報，沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；今晚起基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日寒流南下，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南沿海地區短時間可能達橘色提醒等級。

未來天氣方面，週日至下週一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，下週一白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷。週日桃園以北、東半部地區及恆春半島、西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，清晨南部地區亦有零星短暫雨；下週一水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週二各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；水氣更加減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週三鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團逐漸南下，北部及宜蘭氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週四東北季風或大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷，北部、宜蘭白天亦較涼；水氣減少，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週五東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚仍偏涼；水氣更為減少，各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨。下週六環境水氣減少，各地為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨；下下週日至一東北季風再增強，北部及宜蘭氣溫稍下降，迎風面降雨機率再提高。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 10 ~ 16 10 ~ 19 14 ~ 25 13 ~ 18

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

