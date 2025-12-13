助理費除罪草案幕後寫手是傅崐萁助理 吳靜怡：相煎何太急

有媒體消息指爭議修法的幕後寫手竟是立委傅崐萁的助理，吳靜怡指出，由韓國瑜帶領主導的立法院，居然成為由特定人出題、找安全人選扛責，再讓黨團集體背書，她也提到，社會怎麼可能不質疑這是一場為特定人士量身打造的修法？（資料照）

助理費除罪化爭議持續延燒，有媒體消息指爭議修法的幕後寫手竟是立委傅崐萁的助理，對此媒體人吳靜怡發文指出，由韓國瑜帶領主導的立法院，居然成為由特定人出題、找安全人選扛責，再讓黨團集體背書，她也提到，社會怎麼可能不質疑這是一場為特定人士量身打造的修法？難道我們國家沒有監管機制嗎？她也批評這些簽名的立委都是壓榨助理的幫兇，直言「藍營立委助理何苦為難立委助理，相煎何太急？！」。

吳靜怡在臉書發文指出，國民黨立委陳玉珍日前領銜提出立委貪污助理費除罪自肥相關法案，據指李乾龍早就跟不分區立委們交流意見，誰知道黨團選擇這週匆促硬推，連鄭麗文黨主席都無法掌握，甚至連黨團幹部會議的意見都不算意見，黨團三長根本沒連署，種種情況下，所有黨內、媒體壓力全部推給陳玉珍扛，過程中，還有一位北部區域立委被黨團幹部痛罵，因為資深助理在臉書貼文抨擊黨團推這個政策！之後更傳出，出現傅崐萁在查水錶的說法。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡表示，根據媒體報導，陳玉珍曾向鄭麗文大吐苦水，說自己幫忙黨團卻被罵翻，而這套引發藍綠助理眾怒的修法草案，幕後實際撰寫者並非陳玉珍辦公室，而是出自國民黨立法院黨團總召傅崐萁辦公室的許姓助理之手，相關草稿版本與陳玉珍正式提案內容，在案由與說明上高度雷同，顯示修法路線早已事先定調，後續僅是由陳玉珍掛名領銜，再集結多位藍委連署背書。

吳靜怡質疑，由韓國瑜帶領主導的立法院，居然成為由特定人出題、找安全人選扛責，再讓黨團集體背書，當修法的真正受益者，正是可能因制度鬆綁而免於司法追究的立委時，社會怎麼可能不質疑這是一場為特定人士量身打造的修法？難道我們國家沒有監管機制嗎？更何況媒體都點名有藍營金主參與其中，這根本就是圖利貪污特定人士！這些簽名的立委都是壓榨助理的幫兇。

吳靜怡在文末直言，這場修法翻車事件，只會讓更多人看清，誰在拿制度和魔鬼交換利益，又是誰在拿權力壓榨最底層的工作者？藍營立委助理何苦為難立委助理，相煎何太急？！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法