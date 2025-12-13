前中央社記者謝幸恩約談後發聲明！ 四叉貓點出「兩重點」

前中央社記者謝幸恩。（資料照）

民眾黨主席黃國昌被爆，涉透過前中央社記者謝幸恩召集、指揮「狗仔集團」跟拍政敵，謝女還被爆化名「蕭依依」在網路媒體兼差，遭告發違反國安法、刑法妨害秘密及背信等罪嫌。謝幸恩日前以被告身分被檢調約談，經歷5個多小時複訊請回後發表聲明，對此，網紅「四叉貓」表示，通篇聲明他只看到兩重點，第一、前陣子新聞畫面明明活力充沛，約談時就反覆生病？第二、直接暗示這件案子是政治迫害黃國昌。

謝幸恩日前發表聲明指出，這段期間，她反覆生病，身心狀況一直不太好。在訊問期間，她多次因為身體極度不適，多次提出休息或暫停訊問。另外，她也想問，司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？

四叉貓今日在臉書發文表示，他在謝幸恩的臉書文只看到兩個重點，第一，前陣子謝在新聞畫面中明明活力充沛，約談時就反覆生病？第二，謝直接暗示這件案子是政治迫害黃國昌。

對此，北檢聲明也提到，檢察官於開始訊問謝姓被告前，即先詢問其精神狀況如何，是否可以接受訊問，經謝姓被告表示可以後，才開始訊問程序，故其身心狀況並無不適合訊問之情形。訊問過程中，謝姓被告數度請求如廁及2次要求暫停訊問與律師討論，檢察官均予准許，以照料謝姓被告身心需求，並充分保障其辯護依賴權。

北檢也表示，檢察官訊問謝姓被告之問題及要求，均與案情有關且為必須釐清之事項，過程尊重被告自由意志陳述及意願，其辯護律師亦全程在場，均無異議。

