涉造假連署罷免陳乃瑜！2幹部被起訴 羅明才回應了

國民黨立委羅明才。（資料照）

台北地檢署偵辦藍營為罷免民進黨籍新北市議員陳乃瑜，藍委羅明才新店服務處主任劉時郡、林姿伶、助理繆維蕙、陳穩圓及民進黨新店區黨部前主委吳春美，與新店區復興里長劉洪珠、中正里辜鳳琴、張北里長鄭富濃等人，涉偽造連署756份，檢方今依刑法偽造文書、違反個資法起訴劉時郡、林姿伶及吳春美等人，服務處人員表示不予回應，也有當事人低調表示，等案件移送法院審理時會說明。

立委羅明才表示，他今天忙著參加國民黨團甲級動員，還沒看到起訴書，也對此地方事件並不清楚，會再進行關心了解。

請繼續往下閱讀...

檢調發現，罷免陳乃瑜案領銜人曾濬送交給中選會的第一階段提議人名冊中，有109份死亡連署，姓名、地址或身分證字號錯誤等情形更高達600多份，檢調今年3月接獲網紅四叉貓告發後追查及鑑定筆跡，發現部分提議人遭冒名，更進一步追出羅明才新店服務處幹部涉案。

檢調發現，本身也是國民黨青年工作委員會新店區榮譽主席的劉時郡涉今年2月擅自將3位里民的資料抄錄進提議人名冊中，林姿伶則涉造假連署1份，吳春美也有協助，檢方考量3人於偵查中終能坦承犯行，且均表示悔意，如審理中仍自白犯行，建請均予以從輕量刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法