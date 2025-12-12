卓揆副署財劃法公告？黃帝穎：憲法法庭被癱瘓危機時刻阻擋違憲惡法至關重要

台灣永社12日舉辦「面對立法失速列車，憲政剎車該踩就踩。不副署合憲」記者會，圖為永社副理事長黃帝穎。（記者叢昌瑾攝）

針對行政院長卓榮泰應否就立法院通過的「財政收支劃分法」修正案，在總統依法公布時採取不副署的作為，「台灣永社」副理事長、律師黃帝穎今日出席「面對立法失速列車，憲政剎車該踩就踩—『不副署合憲』記者會」時表示，在此憲法法庭癱瘓的危機時刻，如何阻擋違憲惡法至關重要，而且行政院長不副署，讓違憲惡法不生效，確實符合憲法規定。

黃帝穎指出，「台灣永社」召開這場記者會，是因為立法院在癱瘓憲法法庭之後，開始陸續推動多個具有違憲爭議的法案，包括財劃法以及可能在今天通過的反年改相關法案。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎表示，根據大法官釋字第792、793號解釋，其實已經揭示「世代正義」原則，宣告年改合憲，但立法院仍強推反年改這類違憲的法案，甚至包含「民代貪污助理費除罪化」等明顯違反正義原則的立法，在台灣憲法法庭被癱瘓的情況下，如何阻擋違憲惡法使其不生效力的問題非常重要。

黃帝穎認為，有關行政機關不執行、不副署違憲惡法問題，目前學者已有大量論述，其問題核心是如何阻擋違憲惡法對台灣造成的危害，而行政院作為憲政機關，在現代民主國家，守護民主憲政是所有憲政機關的共同責任，不是只有大法官的責任，當大法官被癱瘓的情況下，唯有行政院採取不副署，使違憲惡法無法生效，才能避免傷害發生，也才能真正落實守護民主憲政、保護人民、保護國家，這是非常重要的一環。

他並引用前大法官許志雄的文章指出，行政院長不副署，如果立法院不同意，可以提出倒閣，因此並不存在行政獨裁的疑慮，換言之，在現行憲政架構下，各憲政機關之間仍有制衡空間。

黃帝穎說，今日與會學者在現階段共同關心的是，如何對違憲惡法踩下憲政煞車，使台灣免於傷害，大家都主張在憲法法庭癱瘓的危機時刻，行政院長不副署，讓違憲惡法不生效，確實符合憲法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法