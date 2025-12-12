進四星級樂活市集拜票 邱建富：全力推動彰化蓋捷運

前彰化市長邱建富今天到彰化市華陽市場掃街拜票，拚提名。（邱建富辦公室提供）

衝刺！競逐民進黨彰化縣長類初選提名參選人、前彰化市長邱建富，今（12日）天上午前往曾獲全國「四星級樂活市集」殊榮的彰化市華陽市場掃街拜票，跟攤商、民眾致意，懇請鄉親電話民調唯一支持，他也勾勒施政願景，強調彰化重大建設不能再等，「王惠美的捷運，我邱建富來動工！」只要能讓他入主縣府，他全力推動彰化蓋捷運。

邱建富指出，彰化許多像是捷運路網這類影響未來2、30年發展的大建設，已經進入規劃階段，但至今仍未見實質動工，繼續拖延只會夜長夢多。他強調，縣政建設不分藍綠，只要是對彰化好的政策，就必須延續且加速推動，他已經做足準備，會讓興建捷運計畫從藍圖真正落實。

下週一（15日）到週四（18日）將要民調了，提名掀牌前做最後衝刺，明天週六（13日）晚上6點30分到8點，邱建富將在旭光路華陽市場前舉行「團結晚會」，歡迎鄉親前來，聽他勾勒「準備12年的彰化藍圖」，一起為彰化做出向前走的重要選擇。

爭取民進黨明年彰化縣長參選提名的邱建富，今天前進華陽市場衝刺選情。（邱建富辦公室提供）

爭取民進黨參選縣長提名的邱建富，明天在旭光路華陽市場舉辦選舉造勢的團結晚會。（邱建富辦公室提供）

