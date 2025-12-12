為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    進四星級樂活市集拜票 邱建富：全力推動彰化蓋捷運

    2025/12/12 12:11 記者張聰秋／彰化報導
    前彰化市長邱建富今天到彰化市華陽市場掃街拜票，拚提名。（邱建富辦公室提供）

    前彰化市長邱建富今天到彰化市華陽市場掃街拜票，拚提名。（邱建富辦公室提供）

    衝刺！競逐民進黨彰化縣長類初選提名參選人、前彰化市長邱建富，今（12日）天上午前往曾獲全國「四星級樂活市集」殊榮的彰化市華陽市場掃街拜票，跟攤商、民眾致意，懇請鄉親電話民調唯一支持，他也勾勒施政願景，強調彰化重大建設不能再等，「王惠美的捷運，我邱建富來動工！」只要能讓他入主縣府，他全力推動彰化蓋捷運。

    邱建富指出，彰化許多像是捷運路網這類影響未來2、30年發展的大建設，已經進入規劃階段，但至今仍未見實質動工，繼續拖延只會夜長夢多。他強調，縣政建設不分藍綠，只要是對彰化好的政策，就必須延續且加速推動，他已經做足準備，會讓興建捷運計畫從藍圖真正落實。

    下週一（15日）到週四（18日）將要民調了，提名掀牌前做最後衝刺，明天週六（13日）晚上6點30分到8點，邱建富將在旭光路華陽市場前舉行「團結晚會」，歡迎鄉親前來，聽他勾勒「準備12年的彰化藍圖」，一起為彰化做出向前走的重要選擇。

    爭取民進黨明年彰化縣長參選提名的邱建富，今天前進華陽市場衝刺選情。（邱建富辦公室提供）

    爭取民進黨明年彰化縣長參選提名的邱建富，今天前進華陽市場衝刺選情。（邱建富辦公室提供）

    爭取民進黨參選縣長提名的邱建富，明天在旭光路華陽市場舉辦選舉造勢的團結晚會。（邱建富辦公室提供）

    爭取民進黨參選縣長提名的邱建富，明天在旭光路華陽市場舉辦選舉造勢的團結晚會。（邱建富辦公室提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播