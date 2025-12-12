為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    37年教職畫句點！管中閔宣布退休 師生齊聚「最後一堂課」留念

    2025/12/12 12:21 即時新聞／綜合報導
    台灣大學前校長、財務金融學系講座教授管中閔11日預告「學術生涯即將結束」。（資料照）

    台灣大學前校長、財務金融學系講座教授管中閔11日預告「學術生涯即將結束」。（資料照）

    台灣大學前校長、財務金融學系講座教授管中閔11日預告「學術生涯即將結束」，並透露本月稍早和同系教授、助理及歷屆學生共同紀念「最後一堂課」，為37年的授課生涯劃下句點，引發關注。

    管中閔11日在臉書貼文中PO出自己和學生、系主任、專任教授、助理們的大合照。他說，自1989年秋天在美國伊利諾大學第一次教授研究所的計量理論課程，1994年秋天則開始在台大教學，長達37年的計量授課終於劃下句點。

    管中閔表示，本月2日上課結束時，眾人特別到場共同紀念他的「最後一堂課」。其中，系主任陳宜廷是他返台教書後的第2位博士生，與多名學生聯合送上紀念牌，題詞「春風化雨計卅餘載，桃李芬芳量遍四方」，並特別嵌入「計量」二字，相當有心。

    貼文最後，管中閔也預告「學術生涯即將結束」，並以英文附註「是時候辭職了」（It's time to bow out）。

    貼文下方湧入許多師生熱烈回應，「恭喜老師光榮退休」、「辛苦了！謝謝老師的教誨」、「恭喜開展人生另一高峰」、「佩服管老師，春風化雨」、「還沒修到管校長的計量經濟課就下課了！太可惜」、「本來很為管老師退休而祝福，但看到獻花的照片，卻覺得這人怎麼這樣年輕就退休啊」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播