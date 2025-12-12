點名不見人被韓國瑜調侃金牌這麼慢 李洋PO影片幽默還原真相

李洋發文澄清，PO出影片強調自己沒有遲到，一直都在會議室外等候，但被唱名時，會議室人潮擠得像「演唱會入場」，才導致無法順利進場。（圖擷自臉書）

立法院昨（11）日進行114年度中央政府總預算案黨團協商，不過議程在進行到運動部預算時，立法院長韓國瑜因3度點名運動部長李洋卻不見人影，而當場調侃「這個奧運金牌動作怎麼這麼慢？他應該是飛毛腿才對。」不過李洋隨後也發文澄清，PO出影片強調自己沒有遲到，一直都在會議室外等候，但被唱名時，會議室人潮擠得像「演唱會入場」，才導致無法順利進場。他也強調「協商可以塞車，但我們推動運動政策的腳步不會塞車」。

李洋昨晚在臉書發文，PO出影片表示其實早就在場外等待，但在院長喊到他的名字時，會議室人潮擠得像在排演唱會入場一樣，一時之間真的擠不進去。

請繼續往下閱讀...

李洋表示，當時院長點名3次沒看到他，還幽默地說：「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢？他應該是飛毛腿才對！」他對此也回應「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！今天沒有遲到，只是『進不去』」。

李洋也說，謝謝院長與各位委員的體諒，首次協商的經驗相當寶貴，也更能感受到大家對運動部工作的重視。接下來也會跟團隊一起，把全民運動、競技運動與職業運動的推動做得更好。

李洋也在文末強調「協商可以塞車，但我們推動運動政策的腳步不會塞車」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法