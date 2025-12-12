為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    點名不見人被韓國瑜調侃金牌這麼慢 李洋PO影片幽默還原真相

    2025/12/12 12:04 即時新聞／綜合報導
    李洋發文澄清，PO出影片強調自己沒有遲到，一直都在會議室外等候，但被唱名時，會議室人潮擠得像「演唱會入場」，才導致無法順利進場。（圖擷自臉書）

    李洋發文澄清，PO出影片強調自己沒有遲到，一直都在會議室外等候，但被唱名時，會議室人潮擠得像「演唱會入場」，才導致無法順利進場。（圖擷自臉書）

    立法院昨（11）日進行114年度中央政府總預算案黨團協商，不過議程在進行到運動部預算時，立法院長韓國瑜因3度點名運動部長李洋卻不見人影，而當場調侃「這個奧運金牌動作怎麼這麼慢？他應該是飛毛腿才對。」不過李洋隨後也發文澄清，PO出影片強調自己沒有遲到，一直都在會議室外等候，但被唱名時，會議室人潮擠得像「演唱會入場」，才導致無法順利進場。他也強調「協商可以塞車，但我們推動運動政策的腳步不會塞車」。

    李洋昨晚在臉書發文，PO出影片表示其實早就在場外等待，但在院長喊到他的名字時，會議室人潮擠得像在排演唱會入場一樣，一時之間真的擠不進去。

    李洋表示，當時院長點名3次沒看到他，還幽默地說：「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢？他應該是飛毛腿才對！」他對此也回應「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！今天沒有遲到，只是『進不去』」。

    李洋也說，謝謝院長與各位委員的體諒，首次協商的經驗相當寶貴，也更能感受到大家對運動部工作的重視。接下來也會跟團隊一起，把全民運動、競技運動與職業運動的推動做得更好。

    李洋也在文末強調「協商可以塞車，但我們推動運動政策的腳步不會塞車」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播