苗縣3女議員擔任民代逾30年 獲內政部資深民選人員表揚

苗栗縣議員廖英利、孫素娥及曾美露，擔任民代均逾30年，獲內政部資深民選人員表揚，苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣議會議長李文斌、副議長張淑芬今（12）日在苗栗縣議會臨時會中，分別頒贈「功在桑梓」木雕，表彰3人長期投入為民服務工作，深獲選民肯定；3位女議員均表示，將繼續爭取連任。

廖英利指出，她初任民代是參選竹南鎮竹興里長5年，當時是竹南鎮首位女里長，後來轉換跑道參選縣議員，已連任7屆，從政已32年，明年將向「8連霸」挺進，持續為民服務，她也是苗栗縣議員資深議員之一。

曾美露是苗栗媳婦，從宜蘭嫁至苗栗縣公館鄉，她原在陶瓷廠擔任會計，因工作認真、與同事相處融洽，被老闆鼓勵投入公職。她從1994年開始從政，先擔任兩屆公館鄉代後，再選上代表會副主席，當選後，她積極與鄉民互動，努力學習客家話，逐步融入社區，後來轉換跑道參選縣議員，以些微票數落選，但仍遞補上縣議員。後來為照顧家人，再回鍋選上代表會主席，後來高票連任兩屆公館鄉長，鄉長任滿後，轉戰苗栗縣議員迄今，為民服務32年，明年將繼續爭取連任。

公館鄉籍的孫素娥，同樣於1994年開始從政，曾任第16、17、18屆公館鄉代表，之後轉任苗栗縣議員，已連任5屆縣議員，明年將尋求「6連霸」。孫素娥長期深耕地方，服務年資與從政經驗豐富，涵蓋代表及議員職務32年，長期為民服務成效，深獲選民肯定。

