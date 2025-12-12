為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍白要求賴總統赴立院國情報告 沈伯洋反殺：已經被宣告違憲

    2025/12/12 12:27 記者林欣漢／台北報導
    藍白立委二度封殺1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，在野要求總統賴清德赴立法院進行國情報告。（資料照）

    藍白立委二度封殺1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，在野要求總統賴清德赴立法院進行國情報告，國民黨團書記長羅智強、民眾黨團總召黃國昌均指出，賴清德競選總統時曾表示，依照中華民國憲法、立法院職權行使法，總統有義務應立法院要求進行國情報告，接受立委的國情諮詢。對此，民進黨立委沈伯洋痛批，作為立委第一件事要識字，2024年藍白主導的立法院職權行使法修法，已經被宣告違憲，到現在還在要求總統用違憲的方式來國情報告。總統不是不願意國情報告，而是要在合法合規的狀況下來做。

    羅智強表示，賴總統沒有兌現參選時的諾言，針對重大國政赴立院報告並接受質詢的勇氣與誠信。他喊話賴總統來立法院繼續辦團結十講，跟國人闡述清楚為什麼要編列1.25兆元軍購特別預算。

    黃國昌也說，怎麼會選前做出承諾，選後說這個承諾是違憲的。1.25兆元軍購特別預算，立院只有拿到2張A4紙，短短7個條文，要求授權行政部門，這筆錢會不會排擠到社福、教育支出？要買什麼都不知道，總統有必要站到國會第一線，向國人說清楚講明白。最新民調有66％民眾支持賴總統赴立院國情報告，請賴總統勇敢面對台灣人民。

    沈伯洋表示，這完全是一個充滿政治算計及邏輯謬誤的提案，首先是程序上的荒謬，如果有意見，不就應該進入委員會審查，若沒問題為何不敢付委，付委後可以得到更多資料，就可以知道到底錢有沒有花在刀口上，為什麼不敢付委討論？

    沈伯洋問，為什麼要與總統國情報告掛勾，那以後只要遇到不喜歡的法案，就說總統沒來報告，就不想審，這樣合理嗎？藍白就是選擇性的聽想聽的東西，付委後大家正正當當的來看這筆錢怎麼花。

    沈伯洋表示，作為立委第一件事要識字，2024年藍白主導的立法院職權行使法修法，其中15條之一已經宣告直接指定內容、即問即答是違憲，藍白說總統未兌現參選時的承諾，問題在於立法院職權行使法被宣告違憲，到現在還在要求總統用違憲的方式來國情報告，總統不是不願意國情報告，而是要在合法合規的狀況下來做。

    沈伯洋強調，下午要表決的是10年7千億元的年改，藍白拒絕的是年輕人的未來、是要保護下一代的國防預算，那10年7千億就不是天價嗎？為什麼就要胡亂表決過去，只為了特定族群的利益，卻不願意守護國家的未來呢？

    立法院長韓國瑜表示，經黨團共識，該案逕付二讀，交付黨團協商，由藍白兩黨共同負責召集協商。

