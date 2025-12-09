為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍白再擋1.25兆國防特別條例 綠：台灣要安全、不要吳三桂

    2025/12/09 14:04 記者李文馨／台北報導
    民進黨籍程序委員會成員在台前高喊「台灣要安全，不要吳三桂」、「藍白惡意杯葛拖垮政府」、「強化民主防禦能力、充足實力爭取和平」等口號。（記者李文馨攝）

    立法院今天中午舉行程序委員會，民進黨團提案將政院版「財政收支劃分法部分條文修正草案」及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」增列為12日立法院會報告事項，遭藍白立委聯手再度封殺。民進黨立委現場高舉「惡意杯葛、拖垮政府」等手板，強調台灣要安全、不要吳三桂。

    民眾黨立委劉書彬發言時表示，建請議程草案提報院會處理；民進黨立委范雲則說，報告事項、質詢事項，建請照議事日程草案、增列報告事項通過。范雲發言時批評，藍白擋財劃法只想搶錢，弱化國家治理能力，行政院版已跟地方討論，「為什麼不到委員會中認真討論，讓它連一讀機會都沒有。」

    范雲也質疑，藍白說1.25兆是鉅額，但1.25兆是分成8年，每年才1500多億元，跟藍白揮霍的錢比起來真的非常少，而且如果真的有意見，為什麼不到委員會中專業討論。民進黨籍程序委員會成員也在台前高喊「台灣要安全，不要吳三桂」、「藍白惡意杯葛拖垮政府」、「強化民主防禦能力、充足實力爭取和平」等口號。

    經表決後，贊成劉書彬提案者9人、反對者有9人，因表決結果可否同數，翁曉玲贊成劉書彬提案，最終表決結果為贊成10人、反對9人，「本次議程草案就提報院會處理」。

