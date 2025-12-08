校園師對生暴力案件輕放！ 人權會：逾半數僅申誡懲處

國家人權委員會舉行「檢視校園師對生暴力處理機制」專案報告發布記者會，監察委員葉大華簡報說明調查成果。（記者陳逸寬攝）

台灣立法禁止體罰近20年，校園教師對學生暴力事件仍頻傳，國家人權委員會今日召開「檢視校園師對生暴力處理機制」專案報告發布記者會，揭露師對生「體罰或霸凌學生造成其身心嚴重侵害」案件中，逾一半案件最後僅申誡以下懲處。監委呼籲教育部應改善現有不適任教師處理機制，以符合兒童權利公約精神。

專案報告從大數據分析結果發現，2020年修法前，有1.34%（16／1195案）未進行校安通報，未進行社政通報則為78.83%（942／1195案）；修法後，未進行校安通報的案件下降至0.17%（6／3446案），未進行社政通報的案件減少1成，數據下降至67.06%（2311／3446案）。

研究發現，針對是否啟動調查，在尚未有解聘辦法前，啟動調查的案件為4成，2020年訂定解聘辦法後，啟動調查程序的案件則增加至6成5，而去年再次修法，113學年度啟動調查的案件已增加至近8成。

此外，啟動調查後不成案的案件，106至108學年度為32.27%，共計152案；109至111學年度為50.00%,共計1125案。113學年度全國啟動且完成校事會議調查程序的案件數為1453件，其中463件（31.87%）經調查後決議為不成立。

另透過交叉分析比對發現，即使調查結果認定為成案，行為人最終的懲處結果經考核會或教評會審議後，仍有12.27%（101／823件）的案為未懲處、或僅口頭告誡。

據調查，成案理由為教師法第14條第1項第10款「體罰或霸凌學生造成其身心嚴重侵害」的案件中，有超過一半案件最後僅有申誡以下的懲處。總體而言，成案的案件中69%（568／823件），懲處結果皆為申誡、口頭告誡甚至或未懲處。

監察委員葉大華指出，社政通報比例偏低主因為教育人員對於兒童權利意識不足，而且對暴力態樣缺乏具體例示及辨識暴力行為的教育訓練，也有校安通報與社政通報的權責分工導致遺漏。

葉大華談及，不成案的原因65%認定為情節輕微，35%為證據不足或未構成法律要件。調查多以法律名詞定義來檢視教師行為是否構成違法，未將兒童最佳利益列為優先考量。

葉大華建議，應修「教育基本法」、「教師法」以符合CRC精神。解聘辦法應比照「性平法」及「校園性平事件防治準則」修正，提高法律位階以減少過多函釋造成執行困難，也應盡速修訂「兒童及少年福利與權益保障法」，增加兒童工作證機制。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

台灣立法禁止體罰近20年，校園教師對學生暴力事件仍頻傳，國家人權委員會今日召開「檢視校園師對生暴力處理機制」專案報告發布記者會，揭露師對生「體罰或霸凌學生造成其身心嚴重侵害」案件中，逾一半案件最後僅申誡以下懲處。

