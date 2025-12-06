為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    PTT板主對賴瑞隆兒發表「涉違法言論」 情節嚴重被立刻解職

    2025/12/06 17:16 即時新聞／綜合報導
    PTT政黑板板主遭解職。（取自PTT）

    PTT政黑板板主遭解職。（取自PTT）

    民進黨立委賴瑞隆就讀國小的兒子被爆在校涉霸凌同學，賴瑞隆為此出面道歉，並表示會自我檢討、加強教育。相關議題持續延燒，PTT「政黑板」板標今日驚見「賴瑞隆之子應就地正法」標語，疑似板主為「反串」而更改。PTT站方指出，板標內容恐觸犯中華民國法律，並嚴重違反PTT相關規定，行為情節極為重大惡劣，已經立刻移除；稍後也發布公告，表示發布該板標得政黑板板主即刻解除職務。

    PTT一名小組長今日在政黑板發布公告，表示小組內某看板的板標出現嚴重失當內容。此板標內容恐觸犯中華民國法律，並嚴重違反PTT相關規定，行為情節極為重大惡劣，已移除該板標，同時，嚴正譴責任何形式的暴力、恐嚇或煽動違法行為的言論。「該板標所表達的任何立場，不代表本小組、本群組或本站之立場。」

    該小組長隨後立刻發布判決指出，發布該板標之政黑板板主即刻解職，解職事由為該板主行為嚴重違反PTT站規第五條：法律優位原則，以及板主權力義務規範。判決指出，板主之失當行為已造成本組與本站之名譽嚴重受損，情節重大惡劣。另外，該板主也被註記永久不得再擔任任何看板之板主。

    板主發表涉違法板標。（取自PTT）

    板主發表涉違法板標。（取自PTT）

