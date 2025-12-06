為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中配錢麗嗆「台灣社會不健康」周玉蔻：收容妳這種中配真的不健康

    2025/12/06 16:52 即時新聞／綜合報導
    中配錢麗經營解放軍粉專「宣揚武統」，被廢止依親居留。（圖擷自錢麗臉書）

    中配錢麗經營解放軍粉專「宣揚武統」，被廢止依親居留。（圖擷自錢麗臉書）

    中配錢麗今發表聲稱已順利返回中國，她表示，「瞭解到台灣社會已處於不健康的治理氛圍，社會大眾需要時間來冷靜，待大家能理性傾聽再回台」。對此，資深媒體人周玉蔻譏諷道「『台灣社會不健康？』對！收容了錢麗這種中配真的不健康！」

    周玉蔻今於臉書發文提及，中配被取消居留證後，偷偷溜回中國四川後，居然發文嗆「台灣社會不健康」！

    周玉蔻怒嗆，「對喔，台灣社會收容錢麗，給了錢麗家庭、工作、身分，竟然還被錢麗翻雲覆雨攪和、破壞內部和諧了那麼多年，真的實在很不健康！」，接著大讚「錢麗依法離境了，台灣真是健康！」

    網友看到留言後相繼留言，有人說「忘恩負義的中國人錢麗！鼓吹武統台灣，應羈押審判！」、「永不得進入台灣！台灣不需要垃圾！」、「幹的好，嚇到很多中配，吃台灣米，喝台灣水，別養出像館長那種白眼狼」。

    據了解，任職於華碩的中國配偶錢麗因經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」，宣揚武統，內政部等機關日前審議後，認定其行為「有危害台灣國家安全與社會安定之虞」，註銷其台灣身分與戶籍；華碩日前依規處理，錢麗於2日辦理完成離職程序，並已在3日晚上7時許搭機返回中國。

