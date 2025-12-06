獨家》工作尊嚴蕩然無存！傅崐萁稱助理費除罪化是「進步法案」 藍委助理圈氣炸

藍委助理在工作群內對國民黨團總召傅崐萁說法發飆。（讀者提供）

立院助理費除罪化修法爭議持續延燒，國民黨團總召傅崐萁昨天公開表示此修法是「進步法案」、「我們是在保護這些助理」，引發藍營助理不滿。國民黨團助理昨天在助理工作群組張貼「1205傅崐萁回覆媒體提問助理費修法媒體相關報導」，有藍委助理今天在底下酸回：「進步法案哈哈哈！」工作尊嚴蕩然無存。

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，新增「補助費用」由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷；且立委統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用等。立法說明並指出，立委就所有權歸屬於其之補助費，如何運用及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」。

請繼續往下閱讀...

該助理表示，「忍兩天的，實在凍抹條」，表示自己第二屆就進立法院，每月薪水一毛不減準時進戶頭、年終沒少過，很幸運自己被每一位老闆善待，現在年紀大也快退休了，「本人吃自己也無所謂，但是年輕的助理們，你們有像我這麼幸運都遇到好老闆嗎？」如果大家還對這份工作有熱情，可以忍受助理制度如此被糟蹋嗎？走出立院還抬得起頭嗎？工作尊嚴蕩然無存。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法