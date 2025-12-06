為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中媒喜稱川普警告高市別插手台海 慘被自家網友嗆翻

    2025/12/06 16:08 即時新聞／綜合報導
    中媒轉發文章，指稱美國總統川普要求高市早苗別插手台海，孰料卻被中國網友嗆翻。（美聯社）

    日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，受到中國激烈反彈，有中媒喜孜孜轉引日媒《週刊文春》報導的不具名日方官員說法，指稱美國總統川普在和高市通話時要求她別插手台海，孰料中國網友完全沒感到任何欣喜，反而是異口同聲地嗆翻中媒。

    中國《觀察者網》微博帳號指出，有日本官員透露川普在電話中措辭相當嚴厲，「似乎」說出「不要插手台灣問題」的言語，並強調高市早苗、日本官方對川普通話內容一事總是支支吾吾，不肯確切說明。

    不過，中媒的微博文章並未起到預期中的效果，中國網友在留言時紛紛狠嗆「道聽塗說」、「八卦刊物（指《週刊文春》）」、「又在臆想我們贏了」、「（川普和高市）唱雙簧」、「兩個都在演戲，卻把你們騙得團團轉」。

    還有人猛酸「（中國）不是很牛逼啊？為什麼要別人出頭，一會俄羅斯一會美國」，讓不少網友看了差點嚇傻，直呼「好敢說」；其他人則懷疑這種沒有證實資訊來源的新聞為何能夠上微博熱搜。

