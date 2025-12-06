為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    嘉縣學校游泳隊教練伸狼爪 逼迫女隊員拍裸照聲押獲准

    2025/12/06 16:13 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣一名游泳教練涉嫌長期性騷擾隊員。（資料照）

    嘉義縣山區一名游泳教練在多個學校教學，卻涉嫌長期性騷擾女隊員，甚至逼迫女隊員脫衣拍裸照，造成學生身心受創，案發後嘉義地檢署檢方向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

    據了解，該名教練涉嫌性騷擾學生，警方獲報後，檢查教練的手機，還發現更多女學生受害，有受害學生3年以上，正擴大偵辦中。

    據了解，學生家長發現孩子長期情緒低落，有時還會哭泣，詢問卻不說，後來警方通知，才知道孩子受侵害。

    縣府教育處表示，本案由學生在社群帳號接獲陌生不雅訊息與影像向警方報案偵辦後追查溯源，確認發訊帳號後循線逮捕疑似行為人，學校經警局通知疑似行為人為代理教師，學校立即依據性平法及教師法規定停聘該名代理教師。

    目前刑事調查部份，疑似行為人已羈押禁見由檢警持續偵辦，另依據性平法的行政調查部份，縣府教育處已協助主責調查學校除配合刑事調查外，目前已取得相關學校委託依規辦理調查工作，於調查完成後將依據調查委員建議處理後續。

    嘉義地檢署表示，某學校游泳教練性騷擾女學生案件，由本署婦幼專組檢察官指揮司法警察偵辦，專案小組於9月19日持臺灣嘉義地方法院核發搜索票執行搜索被告住居所，扣得犯罪工具手機，並以檢察官核發拘票拘提到案，9月20日經檢察官複訊後向嘉義地院聲請羈押獲准。惟基於兒少、被害人保護及偵查不公開原則，偵查過程均恪遵保密機制，避免被害人身分曝光。

