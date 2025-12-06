曝親身經歷！「重度使用者」廣告小妹揭小紅書「特有詐騙手段」

在台灣擁有超過300萬用戶的中國APP「小紅書」因未落地，無法可管，被政府封鎖一年。（彭博）

在台灣擁有超過300萬用戶的中國APP「小紅書」因未落地，無法可管，被政府封鎖一年，引發許多台灣使用者不滿。自稱是「重度使用者」的網紅「廣告小妹」表示，雖叫做小紅書，但其實它是中國「最不紅色」的平台。不過，查了下被封的原因，她表示可以理解，她還透露，小紅書上的詐騙集團是她交手過比較有手段的一群，「他們不亂槍打鳥，他們是從別版留言區撈人」。

廣告小妹今日在臉書發文表示，她本來十分困惑為何要禁止小紅書，但看了原因後能理解，「沒有在台設立負責方，也就無法配合刑事調查。漏洞一天不補，遲早憋一票大的。」她表示：「別的不說，小紅書上的詐騙集團是我交手過比較有手段的。他們不亂槍打鳥，他們是從別版留言區撈人，目標精準。」

廣告小妹分享，前陣子她在找美國的房子時，給紐約房仲帳號留言，結果被詐騙集團盯上，先是假裝好心不收仲介費幫她找房子，接著套近乎地說他們離她住得很近。下一步使出老招數：我們加個微信比較方便聊。「我又不是年輕白兔，順手給幾個假資料就套出他們壓根對紐約不熟悉，我反手一個舉報加封鎖」。但她也表示：「但不得不承認，要不是我在紐約住了二十幾年，是有可能被騙的。他們的確很勤奮。」她也說：「又聰明又勤奮還能隱身的詐騙，想想都恐怖。」

對於外界質疑政府因反中而禁止小紅書，她指出，如果是出於反中，那就沒理由禁小紅書了。有腦的人都知道小紅書已經是最不紅色的平台了，儘管它叫小紅書。

廣告小妹表示，小紅書上可以看見中國底層人民無法翻身的淒涼、年輕遊子出國見過世界後對母國的反抗關於熱門政治事件，可以看到來自世界各角落的IP，集結在一起做無聲抗辯。「封了號、限了流，明日捲土重來。」在小紅書上，政治很重要，但是比政治更重要的是真相。她也表示，「我沒看過比小紅書有更多維權者的祖國平台。」她認為，比起親中網紅，小紅書更能看見中國的全貌。

