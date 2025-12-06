上次輸王惠美近10萬票！黃秀芳爭取再戰彰化縣長 初選鎖定鹿港拚掃街

福興鄉長蔣煙燈（右一）、彰縣議員楊妙月（左二起）、立委陳秀寳等人，今陪同黃秀芳（右二）前進鹿港掃街拜票。（黃秀芳競辦提供）

再過一個多星期，民進黨彰化縣長提名人選類初選民調作業就要登場，各參選人倒數衝刺，立委黃秀芳今（6日）天在同屬「正國會」系統立委陳秀寳，以及福興鄉長蔣煙燈、鹿港區縣議員楊妙月、鹿港鎮代表張雅晴等人陪同下，前進鹿港區最熱鬧的傳統市場、第一市場掃街拜票，藉此爭取提名出線。

2022年，選前3個多月，黃秀芳獲民進黨徵召參選，挑戰爭取連任的國民黨縣長王惠美，因時間倉促，全縣知名度短時間拉不起來下，挑戰失敗，輸了近10萬票，開票當晚她流淚接受敗選事實，並表明敗選主因在於自己準備時間不足和努力不夠，未來會繼續努力。這次，她提早準備，積極爭取提名。

黃秀芳上次在鹿港區（鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉）得票率都不到4成，僅拿下綠營基本盤，3鄉鎮全輸給超過6成得票率的王惠美，這次，她請該區立委陳秀寳擔任類初選競選總幹事，一路陪著她搶攻該區知名度，提高鄉親認同度。

陳秀寳說，掃街過程民眾反應非常熱情，有民眾送上肉粽，也有民眾特地過來找黃秀芳握手，可以深刻感受黃秀芳的好感度與知名度，她認為黃秀芳是有藍圖的角逐者，可以推動縣政聚焦發展，「秀芳有藍圖、秀寳挺秀芳」，呼籲支持者相挺。

縣議員楊妙月說，黃秀芳有豐富的服務經驗，呼籲本月15至18日晚上是民進黨縣長初選電話民調，希望鄉親幫忙顧電話。福興鄉長蔣煙燈說，今天嗓子有點啞，但還是拿麥克風為黃秀芳宣傳，因為黃秀芳很認真打拚，若能代表民進黨參選縣長，這是彰化未來的希望，呼籲鄉親全力支持，電話民調唯一支持黃秀芳。

