為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    上次輸王惠美近10萬票！黃秀芳爭取再戰彰化縣長 初選鎖定鹿港拚掃街

    2025/12/06 17:24 記者張聰秋／彰化報導
    福興鄉長蔣煙燈（右一）、彰縣議員楊妙月（左二起）、立委陳秀寳等人，今陪同黃秀芳（右二）前進鹿港掃街拜票。（黃秀芳競辦提供）

    福興鄉長蔣煙燈（右一）、彰縣議員楊妙月（左二起）、立委陳秀寳等人，今陪同黃秀芳（右二）前進鹿港掃街拜票。（黃秀芳競辦提供）

    再過一個多星期，民進黨彰化縣長提名人選類初選民調作業就要登場，各參選人倒數衝刺，立委黃秀芳今（6日）天在同屬「正國會」系統立委陳秀寳，以及福興鄉長蔣煙燈、鹿港區縣議員楊妙月、鹿港鎮代表張雅晴等人陪同下，前進鹿港區最熱鬧的傳統市場、第一市場掃街拜票，藉此爭取提名出線。

    2022年，選前3個多月，黃秀芳獲民進黨徵召參選，挑戰爭取連任的國民黨縣長王惠美，因時間倉促，全縣知名度短時間拉不起來下，挑戰失敗，輸了近10萬票，開票當晚她流淚接受敗選事實，並表明敗選主因在於自己準備時間不足和努力不夠，未來會繼續努力。這次，她提早準備，積極爭取提名。

    黃秀芳上次在鹿港區（鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉）得票率都不到4成，僅拿下綠營基本盤，3鄉鎮全輸給超過6成得票率的王惠美，這次，她請該區立委陳秀寳擔任類初選競選總幹事，一路陪著她搶攻該區知名度，提高鄉親認同度。

    陳秀寳說，掃街過程民眾反應非常熱情，有民眾送上肉粽，也有民眾特地過來找黃秀芳握手，可以深刻感受黃秀芳的好感度與知名度，她認為黃秀芳是有藍圖的角逐者，可以推動縣政聚焦發展，「秀芳有藍圖、秀寳挺秀芳」，呼籲支持者相挺。

    縣議員楊妙月說，黃秀芳有豐富的服務經驗，呼籲本月15至18日晚上是民進黨縣長初選電話民調，希望鄉親幫忙顧電話。福興鄉長蔣煙燈說，今天嗓子有點啞，但還是拿麥克風為黃秀芳宣傳，因為黃秀芳很認真打拚，若能代表民進黨參選縣長，這是彰化未來的希望，呼籲鄉親全力支持，電話民調唯一支持黃秀芳。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播