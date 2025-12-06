爆黃國昌豪宅至少住2年！租約到期房東不願續約 又改找低樓層租

民眾黨主席黃國昌近日被爆料，已經搬入台北市仁愛路四段的近億元豪宅，生活圈完全轉往台北市蛋黃區。（圖擷取自Google Map）

民眾黨主席黃國昌近日被爆料，已經搬入台北市仁愛路四段的近億元豪宅，生活圈完全轉往台北市蛋黃區。黃國昌過去主打「居住正義」，現在也被網友狠酸是「居住正億」。媒體今日加碼爆料，黃國昌其實住了至少兩年，一開始住高樓層，租約到期後又找同大樓低樓層租。

政治工作者周軒今日整理《鏡報》今日報導「畫重點」表示，黃國昌入住仁愛路億元豪宅曝光後，也引發社區住戶的議論。《鏡報》再接獲爆料指稱，其實黃國昌住在那邊的時間至少兩年，而且一開始是住在高樓層，租約到期之後，又找到同棟大樓低樓層的房子續租。

請繼續往下閱讀...

爆料者指出，當初，黃國昌租房時並非由本人簽約，而是一名女子出面，房東後來才知道入住的人是黃國昌。租約到期之後，房東不續租收回。黃家人雖然平常不太和鄰居往來，但可能太喜歡這個環境，隨後，黃國昌就住到同社區較低樓層的房子。

外界真正關注的是，究竟這個億元豪宅是誰的？《鏡報》查詢房子的所有權人，既不姓黃也不姓高（黃妻姓高），而是位「D姓」的人士。他們三人之間有沒有什麼特殊關係？不得而知。

據當地房仲的估算，黃國昌住的房子，室內近70坪，外加一個車位，租金保守估計要10萬元，若再加上每個月1萬3000元的管理費，光是一年花在租屋的錢就高達130萬元 ，這個租屋數字看在小草的眼中，不知作何感想？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法