    首頁 > 政治

    藍白緊咬賴瑞隆8歲兒子 吳靜怡：謝龍介兒子當年吸毒拒檢逃逸

    2025/12/06 11:39 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委謝龍介。（資料照）

    國民黨立委謝龍介。（資料照）

    立委賴瑞隆有意角逐民進黨高雄市長初選，近日卻傳出其就讀小學的兒子遭控在校霸凌同學，賴瑞隆昨天出面表示會對孩子加強教育和輔導，並配合學校調查以還原事情經過，藍白卻緊咬不放。對此，媒體人吳靜怡表示，2013年國民黨立委謝龍介兒子吸毒拒檢逃逸，謝龍介的狀況台南人也能體諒，他十幾年前至今，從議員、立委、市長，有誰叫他為了兒子退選、退出政壇嗎？

    吳靜怡在臉書PO文表示，狂打高雄孩子的爸爸，狂洗美國置產的媽媽正面形象的樣子，背後誰更加兇殘！我們何時有逼迫過持毒、吸毒給警察追的年輕人出來跟社會道歉過，只因為他爸爸要選台南市市長？謝龍介的狀況，台南人也能體諒，他十幾年前至今，從議員、立委、市長，有誰叫他為了兒子退選、退出政壇嗎？教育心理與諮商研究所的教授不要躲在網軍側翼後面，告訴我們，這樣政治的手段對國小低年級的孩子們是好的嗎？這樣，妳要讓謝龍介怎麼選？

    吳靜怡直言，當年媒體報導，謝龍介的兒子2013年時21歲，凌晨駕駛黑色改裝自小客車，遇到警方攔檢，非但沒停車受檢還加速逃逸，雙方追逐十多分鐘，最後警方在車內搜出2公克K他命，當場坦承吸毒，警方也採尿送驗。針對兒子為何吸毒？當時謝龍介受訪回應說「我也不知道，兒子已經成家生兒育女了，他要對自己行為負責，但身為父母我們督導不周，我們還是很歉疚。」

    在 Threads 查看

    圖
    圖
