剛抓完馬杜羅 美勒令委國代理總統：立刻把中國勢力踢出去

美國國務卿魯比歐（圖中）5日現身國會山莊主持機密簡報。據《紐約時報》披露，他在會中證實已向委內瑞拉新政府下達嚴厲通牒，要求全面驅逐中國、俄羅斯等國的軍事顧問與間諜。（法新社）

隨著委內瑞拉獨裁者馬杜羅（Nicolas Maduro）淪為階下囚，美國隨即動手清理其背後的外國勢力。據《紐約時報》報導，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）已向委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）下達嚴厲通牒，要求新政府必須將中國、俄羅斯、古巴與伊朗的官方顧問、軍事人員及間諜全數驅逐出境。

魯比歐閉門簡報：全面肅清中俄勢力

報導引述匿名美國官員說法指出，魯比歐週一（6日）在國會一場針對高級議員的機密簡報中透露，川普政府已向委內瑞拉新領導層開出條件。美方態度強硬，要求「清理門戶」，僅允許部分這四國的外交官留駐，其餘涉及情報與軍事諮詢的人員必須立即離境。這意味著北京與莫斯科長期在委內瑞拉經營的情報網與軍事影響力，將面臨連根拔起的命運。

抓人後幾分鐘就來電：要石油、要清場

美方的施壓展現了極高的效率與霸權姿態。官員透露，就在三角洲部隊（Delta Force）將馬杜羅夫婦押上美國軍艦後的「幾分鐘內」，魯比歐的電話就打進了羅德里格斯的辦公室。

除了要求驅逐外國勢力，魯比歐也傳達了川普總統的另一項核心要求：重啟對美石油貿易。美方要求委內瑞拉放寬或終止石油產業國有化政策，甚至賠償過去被沒收資產的美國能源公司，以換取華府對過渡政府的支持。

《紐約時報》也揭露了逮捕行動中的驚人交火細節。馬杜羅因不信任本國軍隊，長期聘用古巴安全部隊擔任貼身護衛。在美軍突襲當晚，三角洲部隊與這些古巴特勤人員在馬杜羅位於卡拉卡斯的官邸外爆發「激烈槍戰」。最終，美軍強勢壓制並生擒馬杜羅，這也成為美方決心將古巴勢力徹底掃地出門的導火線。

報導分析，羅德里格斯目前處境艱難，她必須在美國海軍艦隊壓境與川普直接威脅的陰影下，盡快滿足美方「交出石油」與「驅逐中俄」的要求，以保住自己的政治未來。至於委內瑞拉何時能恢復民主選舉？魯比歐在簡報中隻字未提。

